Наречена зірки "Дюни" у мікробікіні затьмарила Кім Кардаш'ян

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бізнесвумен та подруга зірки "Дюни" Кайлі Дженнер продемонструвала свою неймовірну фігуру під час відпустки на острові Теркс і Кайкос. На відпочинок Кайлі вирушила із сестрами з клану Кардаш’ян.

Фото Дженнер опублікувала у своєму Instagram.

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Мати двох дітей продемонструвала свою підтягнуту форму в яскраво-помаранчевому бікіні. 26-річна зірка, яка перебуває у відносинах з актором Тімоті Шаламе, доповнила образ прикрасами.

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Світлини з Теркс і Кайкос нещодавно показали її сестри Кім та Хлої Кардаш’ян.

Роман Кайлі з бойфрендом Тімоті розвивається, однак їх не бачили разом публічно після вручення премії "Золотий глобус". Раніше їх помічали на щорічному різдвяному святі Кардаш’ян-Дженнер.

Пара зустрічалася з початку квітня 2023 року. Нещодавно у медіа з'явилася інформація, що Кайлі чекає дитину від Шаламе, хоча оточення зірки заперечило цю інформацію.

Нагадаємо, Хлої Кардаш'ян знялась у рекламі вбрання.