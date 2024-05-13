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Жених Хэлли Берри выложил в сеть ее обнаженное фото

13 мая 2024 08:35
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Жених Гелли Берри выложил в сеть ее обнаженное фото
Актриса Хэлли Берри с женихом. Фото: instagram.com/vanhunt/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Бойфренд актрисы Хэлли Берри Ван Хант поделился пикантным снимком обладательницы "Оскара" в честь Дня матери. 54-летний музыкант опубликовал обнаженную фотографию актрисы, на которой она стоит на балконе спальни своего дома.

Снимок Хант показал в социальной сети.

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57-летняя Хэлли Берри позирует, прислонившись ягодицами к перилу из кованого железа.

"Искренне поздравляю с Днем матери", — написал Хант под фото.

Актриса Хэлли Берри. Фото: instagram.com/vanhunt/
Актриса Хэлли Берри. Фото: instagram.com/vanhunt/

 

Актриса Хэлли Берри. Фото: instagram.com/vanhunt/
Актриса Хэлли Берри. Фото: instagram.com/vanhunt/

 

Публикация Ханта появилась спустя несколько месяцев после того, как Хэлли отпраздновала его день рождения. Пара объявила о своих отношениях в сентябре 2020 года. У актрисы есть 16-летняя дочь Нала Ариэла от бывшего Габриэля Обри и 10-летний сын Масео-Роберт от брака с Оливье Мартинесом. Хант — отец сына-подростка Дрейка.

В 2022 году Хэлли открыла журналу AARP The Magazine, что она наконец-то нашла своего настоящего партнера.

В сентябре 2020 года, во время пандемии COVID-19, бывшая девушка Бонда познакомилась с музыкантом. Влюбленные впервые удивили публичным появлением на красной дорожке 93 церемонии вручения премии "Оскар" на Union Station в Лос-Анджелесе в апреле 2021 года.

Напомним, звезда "Бриджертонов" показала откровенную фотосессию. А раньше Кендалл Дженнер засветила идеальную фигуру в пляжной съемке.

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