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Жених Кейт Мосс устроил ее роскошную фотосессию для обложки Vogue

24 апреля 2024 14:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Жених Кейт Мосс устроил ее роскошную фотосессию для обложки Vogue
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Британская супермодель Кейт Мосс стала звездой нескольких обложек Vogue за май 2024 года. Снимал звезду ее давний возлюбленный Николай фон Бисмарк.

Результат проделанной работы фотограф показал в своем Instagram.

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Съемка была оформлена Кейт Фелан. На фото модель появилась у Chanel, Maison Valentino и Chanel. Кейт фотографировал Николай фон Бисмарк для номера под названием Forever Muse. Фотосессия была подготовлена для британского, немецкого, японского и тайваньского Vogue. Прическу модели делал Syd Hayes, а макияж — Люси Бридж.

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

 

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/
Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

Об отношениях пары стало известно в 2015 году. В 2016 году они разбежались: как сообщали инсайдеры, Кейт Мосс была против постоянных вечеринок фон Бисмарка. По другим данным, поводом стали натянутые отношения между фон Бисмарком и дочерью Кейт Лилой. Вскоре они, однако, снова сошлись.

Кейт Мосс воспитывает 19-летнюю дочь Лилу от предыдущих отношений с Джефферсоном Хаком. Лила пошла по стопам матери и активно делает модельную карьеру.

Напомним, супруга британського принца Гарри Меган Маркл снялась в благотворительной фотосессии. А ранее американская модель Эмили Ратаковски позировала в откровенной съемке, где примеряла образ культовой Брижит Бардо.

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