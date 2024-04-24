Жених Кейт Мосс устроил ее роскошную фотосессию для обложки Vogue

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

Британская супермодель Кейт Мосс стала звездой нескольких обложек Vogue за май 2024 года. Снимал звезду ее давний возлюбленный Николай фон Бисмарк.

Результат проделанной работы фотограф показал в своем Instagram.

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Съемка была оформлена Кейт Фелан. На фото модель появилась у Chanel, Maison Valentino и Chanel. Кейт фотографировал Николай фон Бисмарк для номера под названием Forever Muse. Фотосессия была подготовлена для британского, немецкого, японского и тайваньского Vogue. Прическу модели делал Syd Hayes, а макияж — Люси Бридж.

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

Модель Кейт Мосс. Фото: instagram.com/nikolaivonbismarck/

Об отношениях пары стало известно в 2015 году. В 2016 году они разбежались: как сообщали инсайдеры, Кейт Мосс была против постоянных вечеринок фон Бисмарка. По другим данным, поводом стали натянутые отношения между фон Бисмарком и дочерью Кейт Лилой. Вскоре они, однако, снова сошлись.

Кейт Мосс воспитывает 19-летнюю дочь Лилу от предыдущих отношений с Джефферсоном Хаком. Лила пошла по стопам матери и активно делает модельную карьеру.

Напомним, супруга британського принца Гарри Меган Маркл снялась в благотворительной фотосессии. А ранее американская модель Эмили Ратаковски позировала в откровенной съемке, где примеряла образ культовой Брижит Бардо.