Невеста Тейлор Свифт признался, что на самом деле думает о детях Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Reuters

Бойфренд Тейлор Свифт Тревис Келси встретил королевскую семью Великобритании на стадионе "Уэмбли". Игрок Kansas City Chiefs, позировавший с принцем Уильямом, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой за кулисами на Eras Tour, рассказал, что принцесса переполнена вопросами, и он похвалил принца и принцессу Уэльских за их родительские таланты.

Об этом пишет Daily Mail.

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По словам Тревиса Келси, 10-ти и 8-летние брат и сестра были "невероятными", Тревис сказал, что Шарлотта, в частности, была "суперзвездой". Келси похвалил, что родители дают волю самовыражения своим детям.

Кейт Миддлтон с детьми и принцем Уильямом. Фото: Reuters

Певица Тейлор Свифт с женихом и принцем Уильямом и его детьми. Фото: социальные сети

Певица Тейлор Свифт с принцем Уильямом, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Фото: социальные сети

"Она горела. Она задавала вопросы...Мне нравится, когда родители просят своих детей быть здесь и сейчас, говорить...Поощрять их взять на себя инициативу в разговоре", — делится жених Тейлор Свифт.

"Принц Джордж тоже был великолепен. Шарлотта была прекрасна" , — добавил брат Келси Джейсон.

Самого принца Уильяма братья охарактеризовали как "крутого чувака".

Кстати, эксперт по коммуникациям Джуди Джеймс говорит, что взгляд между Кейт Миддлтон и ее супругом говорит многое об их связи.

Во время борьбы с раком принцесса Уэльская показала "мастер-класс" по королевской выдержке, силе и решимости.

"Язык тела Кейт вовремя возвращения был мастер-классом того, что такое быть членом королевской семьи. У нее уже был пример покойной королевы, и он включал стоицизм и спокойствие без всякой капли жалости к себе или драме", — рассказала эксперт.

Поддержка со стороны общественности произвела глубокое впечатление на принцессу, которая сказала в обращении к народу, как была "впечатлена" "добрыми сообщениями", которые изменили мир для "нас с Уильямом и помогли нам обоим пережить более сложные времена".

Напомним, раскрыли стоимость одежды детей Кейт Миддлтон. А раньше мы писали, что Кейт Миддлтон забавно поздравила принца Уильяма с днем рождения.