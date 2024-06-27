Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Жених Тейлор Свифт признался, что на самом деле думает о детях Кейт Миддлтон arrow

Жених Тейлор Свифт признался, что на самом деле думает о детях Кейт Миддлтон

27 июня 2024 12:06
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Невеста Тейлор Свифт признался, что на самом деле думает о детях Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Бойфренд Тейлор Свифт Тревис Келси встретил королевскую семью Великобритании на стадионе "Уэмбли". Игрок Kansas City Chiefs, позировавший с принцем Уильямом, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой за кулисами на Eras Tour, рассказал, что принцесса переполнена вопросами, и он похвалил принца и принцессу Уэльских за их родительские таланты.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Бойфренд Тейлор Свифт рассказал, что думает о методах воспитания Кейт Миддлтон

По словам Тревиса Келси, 10-ти и 8-летние брат и сестра были "невероятными", Тревис сказал, что Шарлотта, в частности, была "суперзвездой". Келси похвалил, что родители дают волю самовыражения своим детям.

 

Кейт Миддлтон с детьми и принцем Уильямом
Кейт Миддлтон с детьми и принцем Уильямом. Фото: Reuters

 

Певица Тейлор Свифт с женихом и принцем Уильямом и его детьми
Певица Тейлор Свифт с женихом и принцем Уильямом и его детьми. Фото: социальные сети

 

Певица Тейлор Свифт с принцем Уильямом, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой
Певица Тейлор Свифт с принцем Уильямом, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Фото: социальные сети

 

"Она горела. Она задавала вопросы...Мне нравится, когда родители просят своих детей быть здесь и сейчас, говорить...Поощрять их взять на себя инициативу в разговоре", — делится жених Тейлор Свифт.

"Принц Джордж тоже был великолепен. Шарлотта была прекрасна" , — добавил брат Келси Джейсон.

Самого принца Уильяма братья охарактеризовали как "крутого чувака".

Кстати, эксперт по коммуникациям Джуди Джеймс говорит, что взгляд между Кейт Миддлтон и ее супругом говорит многое об их связи.

Во время борьбы с раком принцесса Уэльская показала "мастер-класс" по королевской выдержке, силе и решимости.

"Язык тела Кейт вовремя возвращения был мастер-классом того, что такое быть членом королевской семьи. У нее уже был пример покойной королевы, и он включал стоицизм и спокойствие без всякой капли жалости к себе или драме", — рассказала эксперт.

Поддержка со стороны общественности произвела глубокое впечатление на принцессу, которая сказала в обращении к народу, как была "впечатлена" "добрыми сообщениями", которые изменили мир для "нас с Уильямом и помогли нам обоим пережить более сложные времена".

Напомним, раскрыли стоимость одежды детей Кейт Миддлтон. А раньше мы писали, что Кейт Миддлтон забавно поздравила принца Уильяма с днем рождения.

Кейт Миддлтон
принц Джордж
принц Уильям
Тэйлор Свифт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024