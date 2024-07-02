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Настя Каменских впервые рассказала, обращалась ли к пластическим хирургам и колола ли инъекции

2 июля 2024 13:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Певица Настя Каменских рассказала о своих секретах красоты
Украинская певица Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица, актриса и телеведущая Настя Каменских поделилась советами, которые помогают ей хорошо выглядеть. Звезда призналась, делала ли себе инъекции красоты и обращалась ли к пластическим хирургам.

Об этом она рассказала в комментарии для РБК-Украина.

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Настя Каменских об изменениях во внешности

Певица рассказала о том, что отлично выглядит не благодаря "уколам красоты" и пластическим хирургам. Звезда тщательно ухаживает за своей кожей лица и следует рекомендациям своего косметолога.

"Мой утренний уход состоит из нескольких этапов, а именно: очищение, тонизирование, увлажнение. Сначала я умываюсь крем-пенкой, после чего наношу два тоника. Один из них с легким эффектом пилинга. Другой нейтрализующий", — поделилась она.

Настя Каменских против "уколов красоты"
Украинская певица Настя Каменских без макияжа. Фото: instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских призналась, изменяла ли внешность
Украинская певица Настя Каменских, без теней и тонального крема. Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица не выходит на улицу без нанесенного на лицо солнцезащитного крема и пытается защищать тело одеждой от солнечных лучей. Раз в неделю звезда посещает косметолога, делает пилинги для лица и снимает отеки массажем.

Звезда выступает за естественную красоту и уверена, что больше всего на нашу внешность влияет качественный сон. Она советует украинцам засыпать до полуночи.

"Если вы приложите усилия и хотя бы две-три недели подряд будете ложиться именно в это время, вас просто поразит то, как изменится не только ваш внешний вид, но и самочувствие. Также важно пить много воды. И минимизировать сахар и соль хотя бы накануне дня, когда вам очень нужно максимально хорошо выглядеть", — добавила Каменских.

Напомним, что Настя Каменских вернулась в Украину и провела ревизию в метрополитене. А также артистка объяснила, почему продолжает петь на русском языке.

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