Натали Портман, "Барби" и Розамунд Пайк поразили смелым нарядом на вручении кинопремии.

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

В Голливуде состоялось ежегодное вручение премии Governors Awards, проводимое Американской академией кинематографических искусств и наук. Мероприятие было перенесено с ноября прошлого года из-за забастовки актеров и сценаристов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Мероприятие посетили Натали Портман, Пенелопа Крус, Марго Робби, Розамунд Пайк, Эмма Стоун, Ева Лонгория, Кэри Маллиган, Брэдли Купер, Гленн Клоуз, Мартин Скорсезе, Лили Гладстон, Леонардо ДиКаприо, Флоренс Пью, Том Хэнкс. Роберт Дауни-младший, Киллиан Мерфи и другие.

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Натали Портман. Фото: Reuters

Актер Том Хенкс и его супруга Рита Уилсон. Фото: Reuters

Актриса Пенелопа Круз. Фото: Reuters

Ева Лонгория. Фото: Reuters

Ева Лонгория. Фото: Reuters

Актриса Эмили Блант. Фото: Reuters

Актриса Розамунд Пайк. Фото: Reuters

Натали Портман появилась на дорожке со смелым декольте в образе от Schiaparelli, Пенелопа Крус выбрала белое платье Chanel с пышной юбкой, а Марго Робби — черное платье Celine. Розамунд Пайк пришла в цветочном платье Erdem, Эмма Стоун выбрала бледно-розовый образ от Fendi, а Ева Лонгория — золотое платье Sophie Couture.

На премии Governors Awards, которая с 2009 года проходит в Большом бальном зале Hollywood and Highland Center, вручаются награды в честь достижений в киноиндустрии, которые ранее вручались во время церемонии премии "Оскар".

Напомним, женщина-роза Дженнифер Лопес и гламурная "Барби" сияли на вручении "Золотого глобуса".

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