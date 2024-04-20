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Наталі Портман після розлучення вразила відвертою фотосесією у прозорому мереживі

20 квітня 2024 14:36
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Наталі Портман після розлучення вразила відвертою фотосесією у прозорому мереживі
Акторка Наталі Портман. Фото: L'Officiel Italia
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Наталі Портман з'явилась на обкладинці модного журналу. Місяць тому 42-річна актриса оформила розлучення з французьким хореографом після чуток про те, що у нього роман з молодшою жінкою.

Про це пише L'Officiel Italia.

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На сторінках глянцю акторка позує у прозорому чорному мереживному боді Dior та яскравим макіяжем, зробивши акцент на червону помаду. У своєму інтерв’ю вона розмірковувала про важливість дивитися вперед, а не назад — і про те, що її приваблюють проекти про жінок, які шукають свободи.

 

Акторка Наталі Портман. Фото: L'Officiel Italia
Акторка Наталі Портман. Фото: L'Officiel Italia

 

Акторка Наталі Портман. Фото: L'Officiel Italia
Акторка Наталі Портман. Фото: L'Officiel Italia

 

Акторка Наталі Портман. Фото: L'Officiel Italia
Акторка Наталі Портман. Фото: L'Officiel Italia

 

Акторка Наталі Портман. Фото: L'Officiel Italia
Акторка Наталі Портман. Фото: L'Officiel Italia

 

Акторка Наталі Портман. Фото: L'Officiel Italia
Акторка Наталі Портман. Фото: L'Officiel Italia

 

Акторка Наталі Портман. Фото: L'Officiel Italia
Акторка Наталі Портман. Фото: L'Officiel Italia

 

Акторка Наталі Портман. Фото: L'Officiel Italia
Акторка Наталі Портман. Фото: L'Officiel Italia

Наталі завершила своє розлучення у Франції минулого місяця, поклавши край 12-річному шлюбу. У колишнього подружжя двоє дітей — 12-річний Алеф і семирічна Амалія. Наталі подала на розлучення в липні минулого року, через місяць після того, як французький журнал Voici опублікував резонансний репортаж про те, що 46-річний Бенджамін мав роман із відомою 25-річною активісткою-екологом на ім’я Каміль Етьєн.

Після того, як заяви про його невірність стали публічними, джерело розповіло People, що у Бенджаміна були "короткочасні" стосунки з Каміль, але ця забава "закінчилася".

"Він знає, що зробив величезну помилку, і він робить усе можливе, щоб Наталі пробачила його і зберегла їхню сім’ю", — говорить інсайдер.

Однак наступного місяця Наталі подала на розлучення, і на початку березня цього року судовий процес був завершений.

У інтерв'ю Vanity Fair у лютому цього року, коли її запитали, що вона відчуває, коли про її шлюб пишуть, вона відповіла: "Це жахливо, і я не маю бажання цьому сприяти".

Друг розповів, що кінець шлюбу Наталі був "спочатку дуже важким для неї, але її друзі об’єдналися навколо неї та допомогли їй пережити найгірше".

Джерело зазначило: "Її найбільшим пріоритетом було забезпечення плавного переходу для своїх дітей. Вони з Беном дуже люблять своїх дітей і однаково зосереджені на тому, щоб бути найкращими батьками. Немає нічого важливішого".

Нагадаємо, акторка вразила яскравим образом на червоній доріжці. А Наталі Портман самотньо прийшла на гламурну кінопремію.

Зіркове розлучення
закордонні зірки
Наталі Портман
фотосесія

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