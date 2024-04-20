Натали Портман после развода поразила откровенной фотосессией в прозрачном кружеве

Актриса Натали Портман. Фото: L'Officiel Italia

Актриса Натали Портман появилась на обложке модного журнала. Месяц назад 42-летняя актриса оформила развод с французским хореографом после слухов о том, что у него роман с другой женщиной.

Об этом пишет L'Officiel Italia.

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На страницах глянца актриса позирует в прозрачном черном кружевном боди Dior и ярким макияжем, сделав акцент на красную помаду. В своем интервью она размышляла о важности смотреть вперед, а не назад — и о том, что ее привлекают проекты о женщинах, ищущих свободу.

Актриса Натали Портман. Фото: L'Officiel Italia

Актриса Натали Портман. Фото: L'Officiel Italia

Актриса Натали Портман. Фото: L'Officiel Italia

Актриса Натали Портман. Фото: L'Officiel Italia

Актриса Натали Портман. Фото: L'Officiel Italia

Актриса Натали Портман. Фото: L'Officiel Italia

Актриса Натали Портман. Фото: L'Officiel Italia

Натали завершила свой развод во Франции в прошлом месяце, положив конец 12-летнему браку. У бывших супругов двое детей — 12-летний Алеф и семилетняя Амалия. Натали подала на развод в июле прошлого года, месяц спустя после того, как французский журнал Voici опубликовал резонансный репортаж о том, что 46-летний Бенджамин имел роман с известной 25-летней активисткой-экологом по имени Камиль Этьен.

После того, как заявления о его неверности стали публичными, источник рассказал People, что у Бенджамина были "кратковременные" отношения с Камиль, но эта забава "кончилась".

"Он знает, что совершил огромную ошибку, и он делает все возможное, чтобы Натали простила его и сохранила их семью", — говорит инсайдер.

Однако в следующем месяце Натали подала на развод, и в начале марта этого года судебный процесс был завершен.

В интервью Vanity Fair в феврале этого года, когда ее спросили, что она чувствует, когда о ее браке пишут, она ответила: "Это ужасно, и у меня нет желания этому способствовать".

Друг рассказал, что конец брака Натали был "сначала очень тяжелым для нее, но ее друзья объединились вокруг нее и помогли ей пережить хуже всего".

Источник отметил: "Ее наибольшим приоритетом было обеспечение плавного перехода для своих детей. Они с Беном очень любят своих детей и сосредоточены на том, чтобы быть лучшими родителями. Нет ничего важнее".

Напомним, актриса поразила ярким образом на красной дорожке. А Наталье Портман одиноко пришла на гламурную кинопремию.