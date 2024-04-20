Спокуслива Моніка Белуччі засвітила пишний бюст на сторінках глянцю

Акторка Моніка Белуччі. Фото: Elle Spain

Акторка Моніка Беллуччі продемонструвала свої неймовірні форми, прикрашаючи обкладинку травневого випуску Elle Spain. 59-річна актриса знялась без білизни на сторінках журналу.

Про це пише Elle Spain.

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Красуня приміряла кілька спокусливих нарядів, включаючи елегантні сукні з відкритими плечима та піджаки на голе тіло. Образ доповнила золотом та діамантами. У розмові з виданням Моніка розповіла про старіння.

Акторка Моніка Белуччі. Фото: Elle Spain

Акторка Моніка Белуччі. Фото: Elle Spain

"Я така ж, як усі: я кажу собі, що протидіяти чомусь, що могутніше мене, марно. І якщо час минає, це означає, що вам пощастило все ще бути тут. Біологічний вік має наслідки, ми більше не користуємося перевагами молодості. Відбувається фізична, природна трансформація, і настає час, коли ви повинні це прийняти. Важливо продовжувати почуватися добре і робити те, що мені подобається, стимулювати", — розповіла зірка.

Моніка наполягає на тому, що її успіх полягає не лише у зовнішності.

Акторка Моніка Белуччі. Фото: Elle Spain

Акторка Моніка Белуччі. Фото: Elle Spain

Акторка Моніка Белуччі. Фото: Elle Spain

"Мені 59 років, і я все ще працюю, тому я не думаю, що справа тільки в красі. Цікавість зводиться нанівець, якщо за нею не стоїть щось інше", — говорить акторка.

Раніше Моніка поділилася своїми думками про старіння в інтерв'ю журналу Sunday Times Style.

Вона сказала, що хоче "постаріти природнім шляхом" і не "одержима" збереженням фігури у свої 50 років. Вона зізналася, що віддає перевагу вину, макаронним виробам і час від часу заняття пілатесом виснажливим тренуванням і обмежувальним дієтам.

Акторка Моніка Белуччі. Фото: Elle Spain

Акторка Моніка Белуччі. Фото: Elle Spain

Акторка Моніка Белуччі. Фото: Elle Spain

"Я не одержима. Я завжди була жінкою з пишними формами, ніколи не була такою худою, така моя природа. Коли тобі 50 чи 60, у тебе немає таких потреб, як у 20. Ти змінюєшся", — говорить Белуччі.

Моніка з’явиться у довгоочікуваному продовженні фільму "Бітлджус", режисером якого є її партнер Тім Бертон. Пару вперше запідозрили у романтичних стосунках у лютому минулого року, після того, як сфотографували під час поцілунку на День святого Валентина.

Нагадаємо, Моніка Белуччі з коханим в стильних образах позувала під час кіноподії. А нова подружка Касселя вразила відвертою зйомкою.