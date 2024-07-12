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Наталі Портман шокувала подробицями зйомок у своєму першому серіалі "Леді в озері"

12 липня 2024 23:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Наталі Портман про зйомки у серіалі "Леді в озері"
Американська акторка Наталі Портман. Фото: instagram.com/natalieportman/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома американська акторка та володарка "Оскара" Наталі Портман пригадала, як проходили зйомки її першого серіалу "Леді в озері". Попри усі складнощі на знімальному майданчику, зірка пишається своєю роллю.

Про це вона розповіла в інтерв'ю The Guardian.

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За словами Портман, процес зйомок був не тільки творчим та насиченим, а й виснажливим. Не обійшлося і без інцидентів. На знімальний майданчик викликали правоохоронців. Володарка "Оскару" розповіла, що двоє чоловіків підійшли до акторів і знімальної групи та почали вимагати гроші погрожуючи насильством.

Після цього інциденту, команду переслідували негаразди. Один актор зламав ключицю, а кілька інших зірок захворіли на Covid, включаючи саму Портман. Знімальна группа була вимушена переїхати в інше місце.

Серіал заснований на реальній історії. Він розповідає історію Медді Шварц, домогосподарки з Балтимору у 1960-х роках, яка вирішує розслідувати серію вбивств після резонансного зникнення жінки.

Новий серіал з Наталі Портман
Серіал "Леді в озері". Фото: instagram.com/natalieportman/

Занурюючись у кримінальний світ міста, героїня стикається з корупцією, расовими проблемами та особистими драмами, що змінюють її життя. Наталі Портман майстерно втілює головну героїню, передаючи драматизм і напруження у кожному епізоді. 

Серіал буде стане доступним 19 липня на Apple TV.

Нагадаємо, на американського сценариста напала собака Мартіна Скорсезе. А також обличчя актора Меттью Мак-Конагея спотворила алергія.

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