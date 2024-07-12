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Натали Портман шокировала подробностями съемок в своем первом сериале "Леди в озере"

12 июля 2024 23:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Натали Портман о съемках в сериале "Леди в озере"
Американская актриса Натали Портман. Фото: instagram.com/natalieportman/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная американская актриса и обладательница "Оскара" Натали Портман вспомнила, как проходили съемки ее первого сериала "Леди в озере". Несмотря на все сложности на съемочной площадке, звезда гордится своей ролью.

Об этом она рассказала в интервью The Guardian.

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По словам Портман, процесс съемок был не только творческим и насыщенным, но и изнурительным. Не обошлось без инцидентов. На съемочную площадку вызвали правоохранителей. Обладательница "Оскара" рассказала, что двое мужчин подошли к актерам и съемочной группе, и угрожая насилием потребовали деньги.

После этого инцидента команду преследовали неурядицы. Один актер сломал ключицу, а несколько других звезд заболели Covid, включая саму Портман. Съемочная группа была вынуждена переехать в другое место.

Сериал основан на реальной истории. Он рассказывает историю Медди Шварц, домохозяйки из Балтимора 1960-х годов, которая решает расследовать серию убийств после резонансного исчезновения женщины.

Натали Портман шокировала подробностями съемок в своем первом сериале "Леди в озере" - фото 1
Сериал "Леди в озере". Фото: instagram.com/natalieportman/

Погружаясь в криминальный мир города, героиня сталкивается с коррупцией, расовыми проблемами и личными драмами, которые кардинально меняют ее жизнь. Натали Портман мастерски олицетворяет главную героиню, прередавая драматизм и напряжение в каждом эпизоде.

Сериал будет доступен 19 июля на Apple TV.

Напомним, на американского сценариста напала собака Мартина Скорсезе. А также лицо актера Мэттью МакКонагея изуродовала аллергия.

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