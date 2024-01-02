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Наталья Могилевская призналась, почему скрывала детей и назвала их имена

2 января 2024 15:36
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Наталья Могилевская призналась, почему скрывала детей и назвала их имена
Наталья Могилевская с дочерьми: Мишель и Софией. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Наталья Могилевская, которая недавно шокировала известием, что во время полномасштабного вторжения удочерила двух девочек, рассказала об их адаптации и раскрыла имена. Также она впервые показала своего возлюбленного.

Личным поделилась в интервью Елене Фроляк.

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Певица Наталья Могилевская рассказала, почему так долго скрывала своих детей, которых удочерила с мужем, а именно полтора года.

 

"Каждая минута моего молчания для них была крайне необходима и крайне важна. Я счастлива, что мне удалось дать им это время. Сегодня это счастливые и расслабленные детки. Нам нужно было просто "прорасти" друг у друга, стать семьей. И в уюте и покое нам удалось это сделать", — сквозь слезы поделилась исполнительница.

Также она впервые назвала имена 2-летней и 10-летней девочек, их зовут Мишель и София.

 

Ранее звезда рассказывала, что девушки, когда попали к ней, были очень травмированы из-за войны. Старшая девочка не раз спасала младшую, вероятно, от обстрелов.

Поэтому Могилевская дала детям время на адаптацию. И хотя теперь она сообщила эту новость, все равно их лица показывать пока не собирается, ведь не хочет, чтобы их узнавали.

Кстати, своего любимого певица тоже тщательно скрывает. Однако недавно она впервые его показала. В сюжете ТСН об усыновлении детей появились кадры, на которых Могилевская обнимает мужчину в военной форме. Правда, его лицо не видно.

 

Наталья Могилевская с любимым. Скриншот из сюжета 1+1

Напомним, ранее мы писали, что жена Тимура Мирошниченко поблагодарила Могилевскую за усыновленных детей.

Также мы сообщали, что супруга Остапчука прокомментировала материнство Могилевской.

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