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Наталья Могилевская призналась, кому посвятила свой автобиографический спектакль

26 января 2024 11:13
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Наталья Могилевская призналась, кому посвятила свой автобиографический спектакль
Певица Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Наталья Могилевская недавно призналась, что она стала мамой. Артистка удочерила вместе с мужем двух девочек в начале полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Соответствующий пост появился в социальной сети звезды.

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В своих соцсетях она сообщила, что спектакль "Дочки", уже больше года радующий зрителей, посвящен именно ее дочерям. Звезда призвала не оставлять без внимания детей, оставшихся без родителей.

 

"Пьеса существует больше года, но только сегодня со сцены я могу сказать, кому она была посвящена… Приходите, и, если вы не решились сделать определенный шаг, пусть этот спектакль придаст вам смелости и воодушевления. Потому что, к сожалению, еще очень много детей в стране нет своей семьи…" — комментирует Наталья.

Артистка добавила, что на ближайшем спектакле она расскажет зрителям о своих дочерях и о ее пути стать мамой.

"Выступление автобиографическое — это мой разговор с мамой, которой уже нет. О том, что я не успела ей сказать, о том, что мои мечты сбылись… С юмором и самоиронией. Трогательно, нежно, драматично. Обо всем. И именно сейчас, мама, я пишу истории моей, теперь большой семьи. Это будет новый монолог в спектакле. И пусть сила нашего Рода защитит и меня и нашу Страну", — отметила певица.

Напомним, Могилевская впервые в статусе мамы представила песню о семейном счастье.

Ранее Наталья Могилевская презентовала песню о несокрушимых украинцах.

Наталия Могилевская
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