Наталья Валевская обвинила в плагиате финалистку Нацотбора Евровидения-2024

Наталия Валевская. Фото: instagram.com/valevska_official/

Украинская певица Наталья Валевская, ставшая 18 лет назад популярной после победы в шоу "Шанс", обвинила в плагиате своей песни. Она считает, что ANKA украла ее припев.

Об этом звезда выразила свое мнение в instagram.

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Звезда Наталья Валевская заявила, что ANKA могла сплагиатит припев ее песни. Текст припева песен очень похож, а название вообще одинаковое — "Палала".

Наталья поет "Палала, палала, палала в моем небе звезда", в то же время ANKA — "Палала, падала, палала, пока звезда с неба падала".

"Как вы думаете, это плагиат или нет? Случайность или осознанный ход? Других слов в нашей соловьиной немало", — иронически написала Валевская в сториз.

Наталья Валевская обвиняет ANKA. Фото: instagram.com/valevska_official/

Наталья Валевская обвиняет ANKA. Фото: instagram.com/valevska_official/

Отметим, что музыкальная аранжировка в песнях разная и совершенно непохожая. ANKA пока никак не отреагировала на обвинения.

Напомним, что одна певица отказалась от борьбы в Нацотборе на "Евровидении-2024".

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