Наталья Валевская обвинила в плагиате финалистку Нацотбора Евровидения-2024
Украинская певица Наталья Валевская, ставшая 18 лет назад популярной после победы в шоу "Шанс", обвинила в плагиате своей песни. Она считает, что ANKA украла ее припев.
Об этом звезда выразила свое мнение в instagram.
Валевская считает, что ее песню украли
Звезда Наталья Валевская заявила, что ANKA могла сплагиатит припев ее песни. Текст припева песен очень похож, а название вообще одинаковое — "Палала".
Наталья поет "Палала, палала, палала в моем небе звезда", в то же время ANKA — "Палала, падала, палала, пока звезда с неба падала".
"Как вы думаете, это плагиат или нет? Случайность или осознанный ход? Других слов в нашей соловьиной немало", — иронически написала Валевская в сториз.
Отметим, что музыкальная аранжировка в песнях разная и совершенно непохожая. ANKA пока никак не отреагировала на обвинения.
Напомним, что одна певица отказалась от борьбы в Нацотборе на "Евровидении-2024".
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