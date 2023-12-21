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Стало відомим імʼя останнього фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024

21 грудня 2023 10:29
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Стас Кожушко
Редактор
Стало відомим імʼя останнього фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
Співачка Анна Корченова. Фото: Instagram/anka.korchenova
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Упродовж майже тижня українці мали можливість обрати в додатку "Дія" одинадцятого учасника Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024", який пройде в травні наступного року у шведському Мальме. Попередню десятку обрав музичний продюсер Дмитро Шуров (Pianoбой). Тепер стали відомі результати голосування українців. 

Про це повідомляє мовник "Суспільне Мовлення", який займається "Євробаченням" від України. 

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Останній фіналіст Нацвідбору

Найбільшу кількість голосів, а саме 80944 (26,78%) отримала ANKA з піснею "Палала".  Глядацьке онлайн-голосування тривало з 15 до 21 грудня. За цей час свій голос встигли віддати понад 300 тисяч українців. 

Переможниця глядацького вибору, яка брала участь в тринадцятому сезоні шоу "Голос країни", приєдналась до десяти фіналістів, обраних за результатами прослуховування. Саме хтось із них й представить Україну на "Євробаченні-2024".

Повний список фіналістів Нацвідбору

  • alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
  • ANKA — "Палала"
  • Drevo — Endless chain
  • INGRET — Keeper
  • MÉLOVIN — DREAMER
  • NAHABA — GLASSS
  • NAZVA — Slavic English
  • SKYLERR — Time is running out
  • YAGODY — Tsunamia
  • YAKTAK — Lalala
  • Ziferblat — Place I Call Home
Всі фіналісти Нацвідбору на "Євробаченні-2024". Фото: Суспільне Мовлення

Почути пісні десяти фіналістів, обраних за результатами прослуховування, українці зможуть у січні. Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту в прямому ефірі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, коли в Росії проведуть місцевий аналог конкурсу "Євробачення". Також ми розповідали, яка співачка відмовилась від боротьби у Нацвідборі на "Євробаченні-2024".

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