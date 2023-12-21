Стало відомим імʼя останнього фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
Упродовж майже тижня українці мали можливість обрати в додатку "Дія" одинадцятого учасника Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024", який пройде в травні наступного року у шведському Мальме. Попередню десятку обрав музичний продюсер Дмитро Шуров (Pianoбой). Тепер стали відомі результати голосування українців.
Про це повідомляє мовник "Суспільне Мовлення", який займається "Євробаченням" від України.
Останній фіналіст Нацвідбору
Найбільшу кількість голосів, а саме 80944 (26,78%) отримала ANKA з піснею "Палала". Глядацьке онлайн-голосування тривало з 15 до 21 грудня. За цей час свій голос встигли віддати понад 300 тисяч українців.
Переможниця глядацького вибору, яка брала участь в тринадцятому сезоні шоу "Голос країни", приєдналась до десяти фіналістів, обраних за результатами прослуховування. Саме хтось із них й представить Україну на "Євробаченні-2024".
Повний список фіналістів Нацвідбору
- alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- ANKA — "Палала"
- Drevo — Endless chain
- INGRET — Keeper
- MÉLOVIN — DREAMER
- NAHABA — GLASSS
- NAZVA — Slavic English
- SKYLERR — Time is running out
- YAGODY — Tsunamia
- YAKTAK — Lalala
- Ziferblat — Place I Call Home
Почути пісні десяти фіналістів, обраних за результатами прослуховування, українці зможуть у січні. Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту в прямому ефірі.
Нагадаємо, раніше ми писали, коли в Росії проведуть місцевий аналог конкурсу "Євробачення". Також ми розповідали, яка співачка відмовилась від боротьби у Нацвідборі на "Євробаченні-2024".
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