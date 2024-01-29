Натуральна краса — Селена Гомес вразила повсякденним образом без макіяжу
Співачка та акторка Селена Гомес опублікувала серію нових знімків без макіяжу. На фото, зроблених на вулиці, 31-річна номінантка премії "Греммі" виглядала розслабленою, усміхаючись.
Світлини Гомес опублікувала в соціальних мережах.
Селена Гомес показала негламурне фото
Допис, який отримав понад 5,5 мільйона лайків в Instagram за 12 годин, її бойфренд Бенні Бланко прокоментував трьома лайками у формі серця. У грудні співачка, яка раніше зустрічалася з Джастіном Бібером і The Weeknd, розповіла, що вони з Бенні разом шість місяців, і що він "кращий за будь-кого", з ким вона зустрічалася.
Раніше Гомес розповіла своїм підписникам, що вона нарешті визнала, що її тіло "ніколи не буде виглядати" так, як воно виглядало, коли їй було 20 років.
"Я не ідеальна, але я пишаюся тим, ким я є...іноді я забуваю, що це нормально бути собою", — написала акторка.
Раніше Селена неодноразово ділилася повідомленнями про бодіпозитив. Зірка заявила, що її ліки від вовчака відповідальні за її збільшення ваги. У той час Гомес сказала, що "ніколи не стане моделлю". Зірка пояснила, що вона набрякає через ліки, які вона приймає, а також закликала шанувальників любити себе навіть у моменти сорому.
"Чесно кажучи, я не переймаюся своєю вагою, тому що люди все одно пліткують про це. "Ти занадто мала, ти занадто товста, це не підходить, бла-бла-бла". Але я ідеальна така, яка я є. Мораль історії? До побачення", — прокоментувала вона.
Гомес розповіла сказала, що вона людина, якій байдужа критика, хоча насправді вона через неї часом "плаче".
Співачка оголосила про пересадку нирки у вересні 2017 року. Її подруга Франсія Раїса пожертвувала свою нирку Гомес, яка у віці 24 років зазнала пошкодження органів, пов’язаного з діагнозом вовчак.
Нагадаємо, Селена Гомес в обтислій сукні затьмарила Кортні Кардаш'ян на врученні Emmy Awards.
Раніше Селена Гомес перестала приховувати роман із зірковим репером.
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