Натуральна краса — Селена Гомес вразила повсякденним образом без макіяжу

Акторка Селена Гомес. Фото: Reuters

Співачка та акторка Селена Гомес опублікувала серію нових знімків без макіяжу. На фото, зроблених на вулиці, 31-річна номінантка премії "Греммі" виглядала розслабленою, усміхаючись.

Світлини Гомес опублікувала в соціальних мережах.

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Допис, який отримав понад 5,5 мільйона лайків в Instagram за 12 годин, її бойфренд Бенні Бланко прокоментував трьома лайками у формі серця. У грудні співачка, яка раніше зустрічалася з Джастіном Бібером і The Weeknd, розповіла, що вони з Бенні разом шість місяців, і що він "кращий за будь-кого", з ким вона зустрічалася.

Акторка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Акторка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Раніше Гомес розповіла своїм підписникам, що вона нарешті визнала, що її тіло "ніколи не буде виглядати" так, як воно виглядало, коли їй було 20 років.

"Я не ідеальна, але я пишаюся тим, ким я є...іноді я забуваю, що це нормально бути собою", — написала акторка.

Раніше Селена неодноразово ділилася повідомленнями про бодіпозитив. Зірка заявила, що її ліки від вовчака відповідальні за її збільшення ваги. У той час Гомес сказала, що "ніколи не стане моделлю". Зірка пояснила, що вона набрякає через ліки, які вона приймає, а також закликала шанувальників любити себе навіть у моменти сорому.

Акторка Селена Гомес. Фото: Reuters

"Чесно кажучи, я не переймаюся своєю вагою, тому що люди все одно пліткують про це. "Ти занадто мала, ти занадто товста, це не підходить, бла-бла-бла". Але я ідеальна така, яка я є. Мораль історії? До побачення", — прокоментувала вона.

Гомес розповіла сказала, що вона людина, якій байдужа критика, хоча насправді вона через неї часом "плаче".

Співачка оголосила про пересадку нирки у вересні 2017 року. Її подруга Франсія Раїса пожертвувала свою нирку Гомес, яка у віці 24 років зазнала пошкодження органів, пов’язаного з діагнозом вовчак.

Нагадаємо, Селена Гомес в обтислій сукні затьмарила Кортні Кардаш'ян на врученні Emmy Awards.

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