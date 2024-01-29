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Натуральная красота — Селена Гомес поразила повседневным образом без макияжа

29 января 2024 16:03
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Натуральная красота Селена Гомес поразила повседневным образом без макияжа
Актриса Селена Гомес. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица и актриса Селена Гомес опубликовала серию новых снимков без макияжа. На фото, сделанных на улице, 31-летняя номинантка премии "Грэмми" выглядела расслабленной, улыбаясь.

Фотографии Гомес опубликовала в социальных сетях.

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Пост, получивший более 5,5 миллиона лайков в Instagram за 12 часов, ее бойфренд Бенни Бланко прокомментировал тремя лайками в форме сердца. В декабре певица, ранее встречавшаяся с Джастином Бибером и The Weeknd, рассказала, что они с Бенни вместе шесть месяцев и что он "лучше любого", с кем она встречалась.

Актриса Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
Актриса Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
Актриса Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
Актриса Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Ранее Гомес рассказала своим подписчикам, что она наконец-то признала, что ее тело "никогда не будет выглядеть" так, как оно выглядело, когда ей было 20 лет.

"Я не идеальна, но я горжусь тем, кем я являюсь...иногда я забываю, что это нормально быть собой", — написала актриса.

Ранее Селена неоднократно делилась постами о бодипозитиве. Звезда заявила, что ее лекарство от волчанки ответственно за ее увеличение веса. В то время Гомес сказала, что "никогда не станет моделью". Звезда объяснила, что она отекает из-за лекарств, которые она принимает, а также призвала поклонников любить себя даже в моменты стыда.

 

Актриса Селена Гомес. Фото: Reuters
Актриса Селена Гомес. Фото: Reuters

"Честно говоря, я не парюсь из-за своего веса, потому что люди все равно сплетничают об этом. "Ты слишком худая, ты слишком толстая, это не подходит, бла-бла-бла". Но я идеальна такая, какая я есть. Мораль истории? До свидания", — прокомментировала она.

Гомес рассказала, что она человек, которому безразлична критика, хотя на самом деле она из-за нее порой "плачет".

Певица объявила о пересадке почки в сентябре 2017 года. Ее подруга Франсия Раиса пожертвовала свою почку Гомес, которая в возрасте 24 лет получила повреждение органов, связанного с диагнозом волчанки.

Напомним, Селена Гомес в тесном платье затмила Кортни Кардашьян на вручении Emmy Awards.

Ранее Селена Гомес перестала скрывать роман со звездным рэпером.

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