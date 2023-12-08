Селена Гомес перестала приховувати роман із зірковим репером
31-річна співачка та актриса Селена Гомес підтвердила свій роман із 35-річним музикантом Бенні Бланко. Зірка опублікувала фотографію, на якій вона кладе голову на плече чоловіка.
Про це пише Daily Mail.
Новий обранець артистки
Фоловери артистки за діамантовими браслетами та сорочці із зебрами вирахували, що це Бенні. Також Селена прокоментувала допис Pop Factions, в якому йшлося про те, що зірки зустрічаються.
"У моєму серці він — абсолютно все...Він найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося", — написала вона.
Також Гомес поділилася фотографією, на якій вона носить прикрасу, присвячену коханому. На її пальці лівої руки красується каблучка з діамантом та літерою В.
Селена та Бенні знайомі кілька років. У 2019 році вони разом працювали над синглом I Can't Get Enough. За плечима Бланко співпраця з Кеті Перрі, Брітні Спірс, Maroon 5 та багатьма іншими знаменитостями. Пара не приховує своїх почуттів один до одного і часто обмінюється компліментами у мережі.
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