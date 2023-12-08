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Селена Гомес перестала приховувати роман із зірковим репером

8 грудня 2023 15:36
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Селена Гомес перестала приховувати роман із зірковим репером
Співачка Селена Гомес. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

31-річна співачка та актриса Селена Гомес підтвердила свій роман із 35-річним музикантом Бенні Бланко. Зірка опублікувала фотографію, на якій вона кладе голову на плече чоловіка.

Про це пише Daily Mail.

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Фоловери артистки за діамантовими браслетами та сорочці із зебрами вирахували, що це Бенні. Також Селена прокоментувала допис Pop Factions, в якому йшлося про те, що зірки зустрічаються.

"У моєму серці він — абсолютно все...Він найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося", — написала вона.

 

Селена Гомес з новим нареченим. Фото: соціальні мережі
Селена Гомес з новим нареченим. Фото: соціальні мережі

 

Селена Гомес підтвердила свої нові стосунки з репером. Фото: соціальні мережі
Селена Гомес підтвердила свої нові стосунки з репером. Фото: соціальні мережі
Селена Гомес підтвердила свої нові стосунки з репером. Фото: соціальні мережі
Селена Гомес підтвердила свої нові стосунки з репером. Фото: соціальні мережі

Також Гомес поділилася фотографією, на якій вона носить прикрасу, присвячену коханому. На її пальці лівої руки красується каблучка з діамантом та літерою В.

Селена та Бенні знайомі кілька років. У 2019 році вони разом працювали над синглом I Can't Get Enough. За плечима Бланко співпраця з Кеті Перрі, Брітні Спірс, Maroon 5 та багатьма іншими знаменитостями. Пара не приховує своїх почуттів один до одного і часто обмінюється компліментами у мережі.

Нагадаємо, соліста Måneskin підловили на побаченні з відомою акторкою.

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