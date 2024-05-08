Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters

Эксперты моды убеждены, что им "достаточно" голых образов после того, как на Met Gala 2024 много звезд появились почти обнаженными. Каждый год в первый понедельник мая лучшие модники собираются в своих самых экстравагантных платьях на роскошную вечеринку, организованную главным редактором Vogue Анной Винтур.

Об этом пишет Daily Mail.

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В этом году некоторые звезды шокировали мир моды, выбрав прозрачные наряды, в частности, Эмили Ратаковски, Дженнифер Лопес, Рита Ора и Доджа Кэт. Модные эксперты заявили, что мода — это "об одежде", а не ее отсутствии.

Модель Эмили Ратаковски. Фото: WireImage

Модный блогер написал, публикуя снимок образа Дженнифер Лопес: "Нам нужно запретить блестящие обнаженные платья на Met Gala".

Женщина по имени Линда, которая пишет "модные обзоры и новости", согласилась, заявив: "достаточно".

"Называйте меня безумным, но разве мода и переодевание на бал не связаны с ношением одежды? Зачем ходить голой на Met Gala?" — спрашивают в сети.

Певица Доджа Кэт. Фото: Sutterstock

Эллис, продюсер, ведущая подкастов и автор культурологии, заявила: "Многие люди, такие как Ким Кардашьян, Эмрата, Джей Ло сегодня вечером полагаются на свои типичные трюки на красной дорожке, и это не удается. Если тема, открытая для различных интерпретаций, не оставляет для вас ничего лучше, чем затянутая талия, обнаженное платье, пора пересмотреть свой подход".

Експерты раскритиковали наряды звезды на Met Gala 2024

Експерты раскритиковали наряды звезды на Met Gala 2024

Журналистка Лиз Джонс рассказала, что, по ее мнению, женщины считают, что "они должны быть обнажены, чтобы их заметили".

По словам экспертов, одежда должна быть витриной для творчества, цель продемонстрировать, что индустрия моды действительно является большой формой искусства, которая в наши дни полностью включает представителей разных форм, рас, пола и возраста.

Рита Ора. Фото: Reuters

"Его цель — собрать средства на работу музея...но нынешние платья и звезды одним махом смогли вернуть дело моды более чем на 100 лет назад. Я говорю о том, что могущественные звезды утверждают веру в то, что женщина должна быть обнажена, чтобы на нее обратили внимание. У этих женщин есть карьера, слава, деньги и поклонники, поэтому я удивляюсь, прокручивая парад лобковых костей, что заставляет их выходить на улицу в такой одежде? Ни один не выглядит радостно или комфортно", — говорит журналистка.

Напомним, Ким Кардашьян вышла в люди в слишком тесном корсете. А Зендея удивила модным выходом на красной дорожке.