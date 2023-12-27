Назвали имя лучшей модели 2023 года

Выбрали лучшую модель года. Фото: instagram.com/anokyai/

Главная база данных о представителях модной индустрии Models.com представил ежегодные итоги уходящего года. Эксперты и читатели выбрали модель года — 26-летнюю Анок Яй.

Об этом пишет Models.com.

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Анок Яй в возрасте трех лет вместе с семьей переехала в США. Анок является первой моделью южносуданского происхождения и второй темнокожей моделью после Наоми Кэмпбелл, открывшей показ Prada. Второе место в борьбе за звание лучшей поделили Палома Эльсессер и Белла Хадид.

Анок Яй участвовала в дефиле для Hermès, Chanel, Mugler, Versace и Tom Ford.

Все сводится к совету, который ей дал ее агент, а именно: "Знай, что ты — это бизнес. Это был лучший совет, который я когда-либо получала. В конце концов, вы — это бизнес", — говорит Яй.

Интересно, что Яй выработала привычку рассказывать дизайнерам, какие образы она хочет носить для показов. Как правило, кастинг-директора и дизайнеры назначают наряды моделям, но Яй не знала об этом, когда только начала работать моделью.

"Каждый бренд говорил "да". Но однажды они позвонили по телефону моему агенту и спросили: "Что ты ей сказал?". Иногда, если вы достаточно наглы, чтобы попросить то, что хотите, вы просто можете это получить", — говорит звездная красотка.

В последнее время Яй развивает еще один навык: визуального художника. Она окончила Black Rock Senegal, основанную Кехинде Вайли, и особенно любит рисовать своих друзей. Ее работа как модели питает ее искусство, так и наоборот.

"Я всегда сосредоточена на форме, текстуре, на том, как ткань двигается, и на освещении", — говорит она.

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