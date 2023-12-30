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Назвали найкращу пісню 2023 року за версією Variety

30 грудня 2023 11:01
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Назвали найкращу пісню 2023 року за версією Variety
Співачка Біллі Айліш. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Пісню співачки Біллі Айліш What Was I Made For? журнал Variety назвав найкращою у 2023 році. Вона була написана для саундтреку до фільму про Барбі.

Про це пише Daily Mail.

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Видання назвало баладу, створеану Біллі та її братом Фіннеасом, "найкращою темою для фільму з часів їх пісні, яка була написана для фільму про Джеймса Бонда 2021 року". Пісня вийшла у липні та супроводжувалася музичним відео, у якому Айліш перевтілилася в платинову біляву ляльку. В інтерв’ю Apple Music із Зейн Лоу співачка розповіла, що вона та її брат перебували у застійному творчому стані, коли до них звернулися щодо участі у саундтреку до Барбі.

 

"Я наважилась на це, не думаючи, що з цього обов’язково щось вийде. Я сказала: "Я просто хочу подивитися цей фільм". Це так круто. Для мене велика честь навіть думати про це", — згадувала вона.

Біллі сказала, що Гервіг і сценарист Ной Баумбах кілька разів зупиняли перегляд, щоб пояснити контекст сцен.

"Вона буквально сказала: "Мені байдуже. Будь ласка, просто, якщо у вас є натхнення, зробіть щось", — поділилася поп-зірка.

"Я пишу для себе і навіть не знаю про це. Це одна з найнеймовірніших речей, які мені доводиться переживати в житті", — сказала співачка.

Біллі стала співавтором пісні та знялася у відео, а також вирішила, що хоче його режисерувати.

Нагадаємо, Барбі розділила з Оппенгеймером обкладинку Variety.

Раніше Біллі Айліш прокоментувала свій "камінг-аут".

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