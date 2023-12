Назвали найкращу пісню 2023 року за версією Variety

Співачка Біллі Айліш. Фото: Reuters

Пісню співачки Біллі Айліш What Was I Made For? журнал Variety назвав найкращою у 2023 році. Вона була написана для саундтреку до фільму про Барбі.

Про це пише Daily Mail.

Видання назвало баладу, створеану Біллі та її братом Фіннеасом, "найкращою темою для фільму з часів їх пісні, яка була написана для фільму про Джеймса Бонда 2021 року". Пісня вийшла у липні та супроводжувалася музичним відео, у якому Айліш перевтілилася в платинову біляву ляльку. В інтерв’ю Apple Music із Зейн Лоу співачка розповіла, що вона та її брат перебували у застійному творчому стані, коли до них звернулися щодо участі у саундтреку до Барбі.

"Я наважилась на це, не думаючи, що з цього обов’язково щось вийде. Я сказала: "Я просто хочу подивитися цей фільм". Це так круто. Для мене велика честь навіть думати про це", — згадувала вона.

Біллі сказала, що Гервіг і сценарист Ной Баумбах кілька разів зупиняли перегляд, щоб пояснити контекст сцен.

"Вона буквально сказала: "Мені байдуже. Будь ласка, просто, якщо у вас є натхнення, зробіть щось", — поділилася поп-зірка.

"Я пишу для себе і навіть не знаю про це. Це одна з найнеймовірніших речей, які мені доводиться переживати в житті", — сказала співачка.

Біллі стала співавтором пісні та знялася у відео, а також вирішила, що хоче його режисерувати.

