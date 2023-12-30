Назвали найкращу пісню 2023 року за версією Variety
Пісню співачки Біллі Айліш What Was I Made For? журнал Variety назвав найкращою у 2023 році. Вона була написана для саундтреку до фільму про Барбі.
Про це пише Daily Mail.
Біллі Айліш написала саундтрек для головного фільму року
Видання назвало баладу, створеану Біллі та її братом Фіннеасом, "найкращою темою для фільму з часів їх пісні, яка була написана для фільму про Джеймса Бонда 2021 року". Пісня вийшла у липні та супроводжувалася музичним відео, у якому Айліш перевтілилася в платинову біляву ляльку. В інтерв’ю Apple Music із Зейн Лоу співачка розповіла, що вона та її брат перебували у застійному творчому стані, коли до них звернулися щодо участі у саундтреку до Барбі.
"Я наважилась на це, не думаючи, що з цього обов’язково щось вийде. Я сказала: "Я просто хочу подивитися цей фільм". Це так круто. Для мене велика честь навіть думати про це", — згадувала вона.
Біллі сказала, що Гервіг і сценарист Ной Баумбах кілька разів зупиняли перегляд, щоб пояснити контекст сцен.
"Вона буквально сказала: "Мені байдуже. Будь ласка, просто, якщо у вас є натхнення, зробіть щось", — поділилася поп-зірка.
"Я пишу для себе і навіть не знаю про це. Це одна з найнеймовірніших речей, які мені доводиться переживати в житті", — сказала співачка.
Біллі стала співавтором пісні та знялася у відео, а також вирішила, що хоче його режисерувати.
Нагадаємо, Барбі розділила з Оппенгеймером обкладинку Variety.
Раніше Біллі Айліш прокоментувала свій "камінг-аут".
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