Назвали лучшую песню 2023 года по версии Variety

Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters

Песню певицы Билли Айлиш What Was I Made For? журнал Variety назвал лучшей в 2023 году. Она была написана для саундтрека к фильму о Барби.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Билли Айлиш написала саундтрек для главного фильма года

Издание назвало балладу, созданную Билли и ее братом Финнеасом, "лучшей темой для фильма со времен их песни, которая была написана для фильма о Джеймсе Бонде в 2021 году". Песня вышла в июле и сопровождалась музыкальным видео, в котором Айлиш превратилась в платиновую блондинку. В интервью Apple Music из Зейн Лоу певица рассказала, что она и ее брат находились в застойном творческом состоянии, когда к ним обратились по поводу участия в саундтреке в Барби.

"Я пошла нав это, не думая, что из этого обязательно что-то выйдет. Я сказала: "Я просто хочу посмотреть этот фильм". Это так круто. Для меня большая честь даже думать об этом", — вспоминала она.

Билли сказала, что Хервиг и сценарист Ной Баумбах несколько раз останавливали просмотр, чтобы объяснить контекст сцен.

"Она буквально сказала: "Пожалуйста, просто, если у вас есть вдохновение, сделайте что-нибудь", — поделилась поп-звезда.

"Я пишу для себя и даже не знаю об этом. Это одна из самых невероятных вещей, которые мне приходится переживать в жизни", — сказала певица.

Билли стала соавтором песни и снялась в видео, а так же решила, что хочет его режиссировать.

Напомним, Барби разделила с Оппенгеймером обложку Variety.

Ранее Билли Айлиш прокомментировала свой "каминг-аут".