Назвали лучшую песню 2023 года по версии Variety
Песню певицы Билли Айлиш What Was I Made For? журнал Variety назвал лучшей в 2023 году. Она была написана для саундтрека к фильму о Барби.
Об этом пишет Daily Mail.
Билли Айлиш написала саундтрек для главного фильма года
Издание назвало балладу, созданную Билли и ее братом Финнеасом, "лучшей темой для фильма со времен их песни, которая была написана для фильма о Джеймсе Бонде в 2021 году". Песня вышла в июле и сопровождалась музыкальным видео, в котором Айлиш превратилась в платиновую блондинку. В интервью Apple Music из Зейн Лоу певица рассказала, что она и ее брат находились в застойном творческом состоянии, когда к ним обратились по поводу участия в саундтреке в Барби.
"Я пошла нав это, не думая, что из этого обязательно что-то выйдет. Я сказала: "Я просто хочу посмотреть этот фильм". Это так круто. Для меня большая честь даже думать об этом", — вспоминала она.
Билли сказала, что Хервиг и сценарист Ной Баумбах несколько раз останавливали просмотр, чтобы объяснить контекст сцен.
"Она буквально сказала: "Пожалуйста, просто, если у вас есть вдохновение, сделайте что-нибудь", — поделилась поп-звезда.
"Я пишу для себя и даже не знаю об этом. Это одна из самых невероятных вещей, которые мне приходится переживать в жизни", — сказала певица.
Билли стала соавтором песни и снялась в видео, а так же решила, что хочет его режиссировать.
Напомним, Барби разделила с Оппенгеймером обложку Variety.
Ранее Билли Айлиш прокомментировала свой "каминг-аут".
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