Андорра відмовилась від Євробачення-2025

Арена пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Фото: Reuters

Ще не встигла Швейцарія (перемогла в травні на "Євробаченні-2024") визначитися з містом проведення конкурсу наступного року, як одна з країн Європи зробила гучну заяву. На майбутнє шоу не завітає одна з делегацій, бо не братиме участь.

Про це повідомляє Eurovoix News.

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Мовник RTVA підтвердив, що князівство Андорра не буде повертатися на конкурс, на якому востаннє представник країни виступав у 2009 році. Телекомпанія не стала повідомляти причини такого рішення. В невеликої країни, яка розташована на кордоні між Францією та Іспанією, нетривала і невдала історія на "Євробаченні".

Андорра дебютувала на конкурсі у 2004 році, коли в Туреччині перемогла Україна. Але до 2009-го включно князівство жодного разу не потрапляло у фінал, а лише виступало у півфіналах. Через це рейтинги трансляцій були низькими, а участь в конкурсі затратною.

Останні роки співачка Сюзанна Георгі веде перемовини з мовником, аби повернути Андорру на "Євробачення". Це мало статися ще 2022 року, втім RTVA відмовився від цього задуму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що режисерка номера для України на "Євробаченні-2024" Таню Муіньо вперше прокоментувала роботу на конкурсі. Також ми розповідали, чого члени делегації Ізраїлю на "Євробаченні-2024" не очікували у шведському Мальме.