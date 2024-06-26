Андорра отказалась от Евровидения-2025

Не будет участвовать в Евровидении-2025 — вещатель какой страны сделал такое заявление
Еще не успела Швейцария (победила в мае на "Евровидении-2024") определиться с городом проведение конкурса в следующем году, как одна из стран Европы сделала громкое заявление. Будущее шоу не посетит одна из делегаций, потому что не будет участвовать.
Об этом сообщает Eurovoix News.
Андорры не будет на Евровидении-2025
Вещатель RTVA подтвердил, что княжество Андорра не будет возвращаться на конкурс, на котором последний раз представитель страны выступал в 2009 году. Телекомпания не стала сообщать о причинах такого решения. У небольшой страны, расположенной на границе между Францией и Испанией, непродолжительная и неудачная история на "Евровидении".
Андорра дебютировала на конкурсе в 2004 году, когда у Турции победила Украина. Но до 2009-го включительно княжество ни разу не попадало в финал, а только выступало в полуфиналах. Поэтому рейтинги трансляций были низкими, а участие в конкурсе затратным.
Последние годы певица Сюзанна Георги ведет переговоры с вещателем, чтобы вернуть Андорру на "Евровидение". Это должно было произойти еще в 2022 году, однако RTVA отказался от этой затеи.
Напомним, ранее мы писали, что режиссер номера для Украины на "Евровидении-2024" Таню Муиньо впервые прокомментировала работу на конкурсе. Также мы рассказывали, чего члены делегации Израиля на "Евровидении-2024" не ожидали в шведском Мальме.
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