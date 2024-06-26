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Не будет участвовать в Евровидении-2025 — вещатель какой страны сделал такое заявление

26 июня 2024 22:28
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Стас Кожушко
Редактор
Андорра отказалась от Евровидения-2025
Арена песенного конкурса "Евровидение-2024". Фото: Reuters
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Стас Кожушко
Редактор

Еще не успела Швейцария (победила в мае на "Евровидении-2024") определиться с городом проведение конкурса в следующем году, как одна из стран Европы сделала громкое заявление. Будущее шоу не посетит одна из делегаций, потому что не будет участвовать.

Об этом сообщает Eurovoix News.

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Андорры не будет на Евровидении-2025

Вещатель RTVA подтвердил, что княжество Андорра не будет возвращаться на конкурс, на котором последний раз представитель страны выступал в 2009 году. Телекомпания не стала сообщать о причинах такого решения. У небольшой страны, расположенной на границе между Францией и Испанией, непродолжительная и неудачная история на "Евровидении".

Андорра дебютировала на конкурсе в 2004 году, когда у Турции победила Украина. Но до 2009-го включительно княжество ни разу не попадало в финал, а только выступало в полуфиналах. Поэтому рейтинги трансляций были низкими, а участие в конкурсе затратным.

Последние годы певица Сюзанна Георги ведет переговоры с вещателем, чтобы вернуть Андорру на "Евровидение". Это должно было произойти еще в 2022 году, однако RTVA отказался от этой затеи.

Напомним, ранее мы писали, что режиссер номера для Украины на "Евровидении-2024" Таню Муиньо впервые прокомментировала работу на конкурсе. Также мы рассказывали, чего члены делегации Израиля на "Евровидении-2024" не ожидали в шведском Мальме.

Евровидение
музыка
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конкурс

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