Не будем здесь ля-ля — Андре Тан жестко обратился к украинцам

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Украинский дизайнер Андре Тан обратился к украинцам с просьбой поддерживай национального производителя. По словам Андре, сейчас как никогда нужно сплотиться вокруг "своего".

Соответсвующий пост модельер опубликовал в Instagram.

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Тан начал с того, что вспомнил, как тяжелые времена сплотили народ. Это стало тенденцией 10 лет тому, когда началась война, тогда большинство отказались от всего русского.

Дизайнер Андре Тан призвал покупать украинское. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Мы начали отдавать предпочтение именно нашему 🇺🇦, а не европейскому товару — и это дало мощный толчок к развитию множества талантливых брендов и дизайнеров. Вторая волна подъема украинского производства — 2022 год, полномасштабная война — еще больше усилила этот тренд", — говорит Андре.

Тан утверждает, что, покупая украинский продукт, мы поддерживаем ВСУ: каждый уважающий себя бренд сотрудничает с благотворительными фондами и перечисляет часть средств на нужды армии. Развиваем экономику, налоги с продаж идут на содержание школ, садов, дорог. Создаем рабочие места: украинские бренды обеспечивают работой сотни тысяч людей — от портных до бухгалтеров, которые получают зарплаты и кормят свои семьи. Поэтому покупая украинское, потребитель донатит сам себе.

"Не нужно прибедняться, что мы поддерживаем украинские бренды — мы поддерживаем сами себя. Но давайте перейдем к главному: в последнее время все на грани сил стали злее...так и есть — не будем здесь ля-ля...но это не дает нам права топить самих себя. Сейчас пошла волна хейта в адрес украинских брендов. Прямая цитата: "Украинские бренды охр*нели, кем они себя возомнили. В той же Zara можно такое купить..". Окей, окей — видел я километровые очереди в Киеве на открытии Zara. И как вам это? Приятнее отдавать последние деньги мировому массмаркету, у которого и так все хорошо?…им не холодно, не жарко от ваших денег",— говорит модельер.

Тан отмечает, что испанец всегда купит у испанца, француз — у француза, итальянец у итальянца, потому что верят в то, что лучше своих же своим не сделают, поддерживают и делают вклад в свою экономику. В финале Андре призвал поддерживать украинское и делать шаг к победе вместе.

Украинцы в комментариях отметили, что цены на отечественный продукт очень высоки, чем обусловлен спрос на европейских производителей. Модель Алина Байкова стала на сторону дизайнера и отметила, что большинство модных производителей забыли о качестве и уникальности, в то время как украинские предпочитают европейские ткани и хендмейд.

Публикация Андре Тана заставила преданных фолловеров разделиться в позиции. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Напомним, Андре Тан рассказал, как его изменила война. Ранее Андре Тан представил коллекцию одежды в Лос-Анджелесе.