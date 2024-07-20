Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Не могли договориться о воспитании детей — появились новые подробности развода Джоли и Питта arrow

Не могли договориться о воспитании детей — появились новые подробности развода Джоли и Питта

20 июля 2024 08:14
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Брэд Питт и Анджелина Джоли имели конфликты из-за воспитания детей.
Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Брэд Питт и Анджелина Джоли не могли договориться о методах воспитания детей. По мнению инсайдеров, это могло стать решающей причиной их развода.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Брэд Питт и Анджелина Джоли ссорились из-за детей

По информации источника издания, у бывших супругов были разные ожидания относительно того, как они хотели воспитывать своих шестерых детей — 22-летнего Меддокса, 20-летнего Пакса, 19-летнюю Захару, 18-летнюю Шайло и 16-летних близнецов Нокса и Вивьен.

Брэд стремился установить больше правил для детей, тогда как Джоли хотела, чтобы их дети "были более независимы и ответственны за свой собственный график с раннего возраста".

"Во время брака у них были очень разные стили воспитания. Брэд хотел больше правил для детей", — говорится в сообщении источника.

Брэд Питт и Анджелина Джоли о воспитании детей
Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Shutterstock

Источник добавил, что хотя супруги "конфликтовали из-за этого", они все равно возлагали одинаковые надежды на своих детей.

"Они всегда имели одинаковое видение будущего своих детей. Они хотели, чтобы дети процветали, узнавая мир на собственном опыте, а не только учась в традиционной школе", — пишут инсайдеры.

Напомним, мы писали, как новая любовь изменила Брэда Питта. А раньше мы писали о подробностях романа Брэда Питта с младшим дизайнером.

Анджелина Джоли дети Брэд Питт шоу-бизнес зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня