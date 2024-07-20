Брэд Питт и Анджелина Джоли имели конфликты из-за воспитания детей.

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Брэд Питт и Анджелина Джоли не могли договориться о методах воспитания детей. По мнению инсайдеров, это могло стать решающей причиной их развода.

Об этом пишет Daily Mail.

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По информации источника издания, у бывших супругов были разные ожидания относительно того, как они хотели воспитывать своих шестерых детей — 22-летнего Меддокса, 20-летнего Пакса, 19-летнюю Захару, 18-летнюю Шайло и 16-летних близнецов Нокса и Вивьен.

Брэд стремился установить больше правил для детей, тогда как Джоли хотела, чтобы их дети "были более независимы и ответственны за свой собственный график с раннего возраста".

"Во время брака у них были очень разные стили воспитания. Брэд хотел больше правил для детей", — говорится в сообщении источника.

Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Shutterstock

Источник добавил, что хотя супруги "конфликтовали из-за этого", они все равно возлагали одинаковые надежды на своих детей.

"Они всегда имели одинаковое видение будущего своих детей. Они хотели, чтобы дети процветали, узнавая мир на собственном опыте, а не только учась в традиционной школе", — пишут инсайдеры.

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