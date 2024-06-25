Не может вспомнить, что произошло — новые подробности несчастного случая с сестрой короля Чарльза

Принцесса Анна. Фото: Reuters

Сестра короля Чарльза, принцесса Анна восстанавливается в больнице после сотрясения мозга, ее ударила по голове лошадь. 73-летняя сестра короля гуляла по своему имению в Геткомб-парке в графстве Глостершир, когда произошел инцидент.

Пор это пишет Daily Mail.

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Принцесса Анна получила незначительные травмы

Из-за травм, которые она получила, сестра короля Чарльза не может вспомнить, что именно произошло. Вызвали воздушную скорую, и ей оказали медицинскую помощь на месте, прежде чем доставили в больницу. Сопровождал ее супруг сэр Тим Лоуренс. Также известно, что у нее незначительные травмы головы, и она будет находиться под наблюдением в течение нескольких дней, все ее мероприятия были отменены, а также отложили рабочий визит в Канаду.

Однако Анна находится в сознании и чувствует себя комфортно, и ожидается, что у нее будет "полное и быстрое выздоровление". Известно только, что во время травмы рядом были лошади, и медицинская команда говорит, что ее раны соответствуют травме головы ногой животного.

Принцесса лечится в больнице Саутмид в Бристоле, в 45 минутах от ее дома в Глостершире.

Ожидается, что его выпишут позже на этой неделе. Это главный травмпункт в регионе, свидетельствующий о том, насколько серьезным был инцидент. Этот несчастный случай является еще одной драмой, которая повлияла на королевскую семью после диагноза рак у короля и принцессы Уэльских. Анна одна из самых трудолюбивых членов королевской семьи.

Представитель Букингемского дворца сказал: "Принцесса получила незначительные травмы и сотрясение мозга после инцидента в имении Гаткомб Парк. Ее Королевское Высочество остается в больнице Саутмид, Бристоль для наблюдения, и ожидает полное и быстрое выздоровление. Король в курсе, и он присоединяется к семье, выражая искренние пожелания принцессе скорейшего выздоровления".

У нее было восемь мероприятии по всей стране, прежде чем она должна была уехать в Канаду в четверг: "Ее Королевское Высочество приносит свои извинения всем, кто может испытать неудобства или разочароваться в результате инцидента", — сообщили во дворце.

Напомним, король Чарльз нежно поздравил принца Уильяма с днем рождения. А раньше отец Меган Маркл назвал свою заветную мечту.