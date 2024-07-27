Леді Гага опинилась у центрі скандалу й прокоментувала відкриття Олімпіади-2024

Співачка Леді Гага на відкритті Літніх Олімпійських Ігор-2024. Фото: Reuters

Леді Ґаґа відчуває себе "вдячною" за виступ на відкритті Олімпійських ігор у Парижі. Співачка виконала пісню Mon Truc En Plumes на сходах уздовж річки Сени. Але не всі глядачі були в захваті від виступу Гаги.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка також використала допис у соцмережах, щоб розповісти, як вона вивчала французьку хореографію для виступу та наскільки на це її надихнула театральна сцена країни.

Співачка Леді Гага на відкритті Літніх Олімпійських Ігор-2024. Фото: Reuters

"Я дуже вдячна, що мене попросили відкрити Олімпійські ігри в Парижі 2024 цього року. Мені також приємно, що оргкомітет Олімпіади попросив мене заспівати таку особливу французьку пісню — пісню на честь французів і їхньої величезної історії мистецтва, музики та театру. Ми орендували помпони в архіві Le Lido — справжнього французького театру кабаре. Співпрацювали з Dior, щоб створити індивідуальні костюми, використовуючи натуральне линяюче пір’я. Я вивчала французьку хореографію, яка надала сучасний відтінок французькій класиці. Я невпинно репетирувала, щоб вивчити веселий французький танець. Бьюсь об заклад, ви не знали, що я танцювала французькій вечірці 1960-х у Нижньому Іст-Сайді, коли тільки починала! Сподіваюся, вам сподобається ця вистава так само, як і мені", — сказала артистка.

Шанувальники сказали, що її виступ "мабуть, був найгіршим за всю її історію", і стверджували, що вона співала "з французьким акцентом".

У мережі розкритикували виступ Леді Гаги. Фото:соціальні мережі

У мережі критично оцінили виступ Леді Гаги на Літній Олімпіаді. Фото:соціальні мережі

У мережі розкритикували номер Леді Гаги на Олімпіаді. Фото:соціальні мережі

"Леді Гага навіть не француженка. Це як якщо б Bad Bunny співав під час Олімпіади в Колумбії", — коментують фоловери.

Нагадаємо, Христина Соловій потрапила у скандал через різкі слова на концері. А раніше ми писали, що Селін Діон виступить на Олімпіаді.