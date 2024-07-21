Кравець розповіла про виховання своїх дітей — деталі

Не питають мого дозволу — Кравець поділилася методами виховання дітей
Українська ведуча та акторка Олена Кравець поділилася із шанувальниками своїми методами виховання дітей. Зірка не примушує їх робити те, що їм не подобається.
Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці в Instagram.
Кравець про дітей
Акторка поділилася архівними сімейними кадрами та методами виховання своїх близнюків Івана та Катерини. Зірка зазначила, що з дітьми потрібно намагатися налагоджувати спілкування, а не карати їх. Кравець впевнена, що малеча віддзеркалює поведінку дорослих.
"Я б хотіла замінити назавжди слово "виховання" на "налагодження стосунків". А ще, пам'ятайте, що колись ви народили собі кохану людину і вона вчиться життю, спостерігаючи за вами. Тому всі питання тільки в цей бік", — пояснила Олена.
Кравець не обмежує своїх дітей у користуванні гаджетами. Зірка забезпечила їм цікаве дозвілля, а тому впевнена, що короткий проміжок час, проведений із телефоном та планшетом не завдасть їм суттєвої шкоди.
"Вони не запитують у мене дозволу, а я якось не дуже забороняю, якщо чесно. Іноді мені теж потрібен час в ґаджетах — по роботі і для задоволення, як всім. В їхньому житті є ще дуже багато всього — школа, тренування, велік, ролики, кіно та друзі, тому ґаджети це тільки частина життя. Поки що. Слава Богу", — зазначила Кравець.
Зірка також впевнена у тому, що дітей не можна змушувати займатися не улюбленими справами, адже це не дасть жодних позитивних результатів.
"Моя думка – ні. Здебільшого все і так відбудеться у свій час через цікавість та інтерес. А ви себе часто змушуєте? І як результат?", — додала вона.
Нагадаємо, раніше ми писали, що старша донька Олени Кравець з’явилась у кліпі відомого українського співака. А також вона раніше розповідала про те, чи має намір повернутися до виступів у Студії "Квартал 95".
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