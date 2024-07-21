Кравець розповіла про виховання своїх дітей — деталі

Українська телеведуча та акторка Олена Кравець. Фото: instagram.com/lennykravets/

Українська ведуча та акторка Олена Кравець поділилася із шанувальниками своїми методами виховання дітей. Зірка не примушує їх робити те, що їм не подобається.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Акторка поділилася архівними сімейними кадрами та методами виховання своїх близнюків Івана та Катерини. Зірка зазначила, що з дітьми потрібно намагатися налагоджувати спілкування, а не карати їх. Кравець впевнена, що малеча віддзеркалює поведінку дорослих.

"Я б хотіла замінити назавжди слово "виховання" на "налагодження стосунків". А ще, пам'ятайте, що колись ви народили собі кохану людину і вона вчиться життю, спостерігаючи за вами. Тому всі питання тільки в цей бік", — пояснила Олена.

Близнята Олени Кравець Іван та Катерина та донька Маша. Фото: instagram.com/lennykravets/

Кравець не обмежує своїх дітей у користуванні гаджетами. Зірка забезпечила їм цікаве дозвілля, а тому впевнена, що короткий проміжок час, проведений із телефоном та планшетом не завдасть їм суттєвої шкоди.

"Вони не запитують у мене дозволу, а я якось не дуже забороняю, якщо чесно. Іноді мені теж потрібен час в ґаджетах — по роботі і для задоволення, як всім. В їхньому житті є ще дуже багато всього — школа, тренування, велік, ролики, кіно та друзі, тому ґаджети це тільки частина життя. Поки що. Слава Богу", — зазначила Кравець.

Діти Олени Кравець. Фото: instagram.com/lennykravets/

Зірка також впевнена у тому, що дітей не можна змушувати займатися не улюбленими справами, адже це не дасть жодних позитивних результатів.

"Моя думка – ні. Здебільшого все і так відбудеться у свій час через цікавість та інтерес. А ви себе часто змушуєте? І як результат?", — додала вона.

Донька Олени Кравець Катерина. Фото: instagram.com/lennykravets/

Нагадаємо, раніше ми писали, що старша донька Олени Кравець з’явилась у кліпі відомого українського співака. А також вона раніше розповідала про те, чи має намір повернутися до виступів у Студії "Квартал 95".