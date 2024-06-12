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Олена Кравець шукає будинок для оренди — які плани в шоувумен

12 червня 2024 21:37
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Стас Кожушко
Редактор
Олена Кравець шукає будинок з басейном — що відомо
Шоувумен Олена Кравець. Фото: Instagram/lennykravets
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Колишня акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець звернулась до користувачів соцмереж. Зірка планує орендувати житло і просить надсилати їй пропозиції в особисті повідомлення. Але є декілька умов. 

Про це 47-річна шоумен повідомила у своєму Instagram.

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Олена Кравець шукає житло

Акторка опублікувала фотографію з відпочинку за містом. Компанію зірці склали її діти, семирічні двійнята Катерина та Іван, а також друзі. Син та донька заявили матері: хочуть жити в селі. Бо саме там, на їхню думку, можна побачити їжачків.

"Так, без жартів. Ми з малечею шукаємо будинок в оренду на літо біля води. Або з басіком (басейном. — Ред.). Якщо у вас є такий — пишіть в дірект, добре?" — зазначила Кравець. 

Також для порівняння багатодітна акторка (в неї є доросла донька Марія) показала, як малеча розважається в місті. А саме у ліжку ховаються під ковдрою та грають в метелика. 

Діти Олени Кравець
Діти Олени Кравець граються у спальні в столиці. Скриншот: Instagram/lennykravets

В коментарях під дописом підписники та відвідувачі сторінки Кравець вже залишають коментарі з інформацією, де можна знайти подібне житло. Так, наприклад, Олені радять орендувати житло на річці Десна між затоками. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що старша  донька Олени Кравець з’явилась у кліпі відомого українського співака. Також ми розповідали, що єдиний син Олени Кравець кардинально змінив колір волосся.

українські зірки
оренда
Олена Кравець
житло
діти

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