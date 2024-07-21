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Не спрашивают моего разрешения — Кравец поделилась методами воспитания детей

21 июля 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Портной рассказала о воспитании своих детей.
Украинская телеведущая и актриса Елена Кравец. Фото: instagram.com/lennykravets/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец поделилась с поклонниками своими методами воспитания детей. Звезда не принуждает их делать то, что им не нравится.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Актриса поделилась архивными семейными кадрами и  методами воспитания своих близнецов Ивана и Екатерины. Звезда отметила, что с детьми нужно пытаться налаживать общение, а не наказывать их. Кравец уверена, что малыши отражают поведение взрослых.

"Я бы хотела заменить навсегда слово "воспитание" на "налаживание отношений". А еще, помните, что когда-то вы родили себе любимого человека и он учится жизни, наблюдая за вами. Поэтому все вопросы только в эту сторону", — объяснила Елена.

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Близнецы Елены Кравец Иван и Екатерина и дочь Маша. Фото: instagram.com/lennykravets/

Портной не ограничивает своих детей в использовании гаджетов. Звезда обеспечила им интересный досуг, а потому уверена, что короткий промежуток времени, проведенного с телефоном и планшетом, не нанесет им существенного вреда.

"Они не спрашивают у меня разрешения, а я как-то не очень запрещаю, если честно. Иногда мне тоже нужно время в гаджетах - по работе и для удовольствия, как всем. В их жизни есть еще очень много всего - школа, тренировки, велик, ролики, кино и друзья, поэтому гаджеты это только часть жизни. Пока что. Слава Богу", — заявила Кравец.

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Дети Елены Кравец. Фото: instagram.com/lennykravets/

Звезда также уверена, что детей нельзя заставлять заниматься не любимыми делами, ведь это не даст никаких положительных результатов.

"Мое мнение – нет. По большей части все и так произойдет в свое время из-за любопытства и интереса. А вы себя часто заставляете? И как результат?", – добавила она.

Не спрашивают моего разрешения — Портной поделилась методами воспитания детей - фото 3
Дочь Елены Кравец Екатерина. Фото: instagram.com/lennykravets/

Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь Елены Кравец появилась в клипе известного украинского певца. А также она ранее рассказывала о своих намерениях вернуться к выступлениям в Студии "Квартал 95".

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