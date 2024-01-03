Не принимала эту войну — Монро призналась, что думала об эмиграции

Блогер Монро. Фото: instagram.com/monritta/

После ракетной атаки россиян 2 января многие украинцы поделились эмоциональными постами в социальной сети. Блогер Монро рассказала о собственных переживаниях и сделала несколько признаний.

Соответствующий пост она опубликовала в социальной сети.

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По словам звезды, долгое время ей трудно было принять трагические события, происходившие в ее стране. Но все изменилось.

Блогер Монро. Фото: instagram.com/monritta/

"Довольно долгое время я не принимала эту войну, как и войну, которая началась в 2014 году. Я озвучивала правильные мысли, писала вдохновляющие и патриотические посты, восхваляла военных и волонтеров, но в душе не понимала, почему это моя война? С учетом того, что вся моя сознательная жизнь была под прицелом агрессивного общества, буллинга, травли и пренебрежения, и только последние пять-семь лет ситуация постепенно начала меняться, война была мне немного непонятна", — делится Монро.

Но адаптация к новым реалиям прошла быстро. Ведь звезда имела немалый опыт защиты.

"Я несколько раз за свою жизнь думала об эмиграции. Но каждый раз я спрашивала себя "а действительно ли я того хочу? Почему я должна ехать куда-то, если я хочу жить здесь, где мне все знакомо, где я достигла почти невозможного, где я вижу и чувствую изменения, где мои близкие, друзья и достаточно большая органическая аудитория, которую я лелеяла годами!". И с начала войны моя вера в украинцев только укреплялась. Между нами, я была немного в шоке, как в сверхсложные времена, мы умеем объединяться!", — говорит Монро.

В социальных сетях, делится блогер, все в едином порыве пытаются быть полезными, и это настолько было мощно, слаженно и душевно, что она впервые восхитилась украинцами.

"Почти два года после начала полномасштабной! Да, есть жертвы. Большие. Среди военных и гражданских, но это война. Да, были надежды, но никто не давал гарантии. Да, есть проблемы в руководстве государства, городов, регионов, но есть достижения и их больше", — убеждена знаменитость.

Монро поблагодарила украинских военных, ведь, по ее словам, еще год назад мы бы сидели в темноте, без связи и тепла.

Напомним, Илона Гвоздева рассказала правду, действительно ли ее дом пострадал во время обстрелов Киева.

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