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Не отвечает на звонки — в отношениях принца Гарри с королем Чарльзом снова ухудшение

6 августа 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
В отношениях принца Гарри с королем Чарльзом снова ухудшение
Король Чарльз. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Друзья принца Гарри заявили, что король Чарльз больше не отвечает на звонки и письма своего младшего сына, поскольку разрыв между ними усугубляется. В последний раз герцог Сассекский и король Чарльз видели друг друга лично в феврале 2024 года, когда у них была встреча в течение 45 минут в Лондоне после того, как монарху поставили диагноз рак.

Об этом пишет Daily Mail.

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Но источники, близкие к Гарри, сообщили, что их общение ухудшилось на фоне напряженности из-за борьбы герцога за его безопасность во время пребывания в Великобритании. Говорят, что герцог Сассекский "напуган" вопросом безопасности для своей супруги Меган Маркл и детей, принца Арчи и принцессы Лилибет, и считает, что король имеет право вмешаться в его текущее судебное дело с Министерством внутренних дел.

 

Принц Гарри
Принц Гарри. Фото: Reuters

 

Источники рассказали, что проблема безопасности — момент разочарования между отцом и сыном, но сейчас это переросло в "полный игнор".

"Король сейчас "недоступен". Его звонки остаются без ответа. Он пытался узнать состояние здоровья короля, но эти звонки также остаются без ответа", — говорит друг Гарри.

Решение безопасности герцога принимаются независимо от короля Исполнительным комитетом по защите королевской семьи и общественных деятелей, который является частью Министерства внутренних дел.

В последний раз Гарри посетил Великобританию в мае, чтобы отпраздновать 10-летие Игр Непокоренных, но не смог встретиться со своим отцом во время этой поездки. Пресс-секретарь герцога сказал тогда, что это произошло из-за "расписания" короля. В феврале Гарри, живущий сейчас в Монтесито, штат Калифорния, проиграл иск в Высоком суде Лондона против правительства Великобритании относительно его права на защиту, финансируемого государством.

Он сказал судье, что не чувствует возможности привезти своих детей Арчи и Лилибет в Великобританию и не может подвергать Меган опасности.

Напомним, принц Гарри попал в скандал из-за скандала. А раньше мы писали, как повлияет на отношения принца Гарри с принцем Уильямом смерть дяди.

принц Гарри принц Уильям король Чарльз ІІІ королевская семья

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