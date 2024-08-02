Стало відомо, чи врятує смерть рідної людини стосунки принца Вільяма з братом

Принц Вільям. Фото: Reuters

Експерти вважають, що розрив між принцами Вільямом і Гаррі не вирішиться через смерть їхнього дядька, лорда Роберта Феллоуза. 82-річний лорд Феллоуз був особистим секретарем королеви Єлизавети II і шурином Діани. Він помер з невідомих причин у понеділок, 29 липня, і план похорону не розголошуються.

Про це пише Daily Mail.

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Примирення не відбудеться

У 1978 році Феллоуз одружився з леді Джейн Спенсер, старшій сестрі Діани, і у них народилося троє дітей — Олександр, Елеонора і Лора, яка є хрещеною матір'ю принцеси Шарлотти.

Принц Вільям. Фото: Reuters

Королівський коментатор Майкл Коул сказав, що втрати їхнього дядька буде недостатньо, щоб зблизити ворогуючих принців. Смерть Роберта Феллоуза не вплине на сімейну динаміку, сказав він.

"Принц Вільям і принц Гаррі завжди були в хороших стосунках із сестрами та братом своєї покійної матері. Окрім того, що вони, безсумнівно, висловлять щирі співчуття своїй тітці Джейн, двоє принців відчують невеликий вплив, якщо взагалі їх зачепить смерть їхнього дядька. І безсумнівно, що вони висловлять свої співчуття окремо, і точно так, та прірва, яка відкрилася між ними за останні роки, порівняно з якою Мексиканська затока є простою калюжею", — сказав Коул.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Лорд Феллоуз був найважливішим радником покійного монарха між 1990 і 1999 роками під час розлучення трьох її дітей і смерті Діани. Він допоміг королеві пережити у 1992 році, коли Чарльз конфліктував із Діаною, Ендрю розлучився з Сарою, Анна розлучилася, Віндзорський замок згорів, а громадська думка обернулася проти королівської сім’ї. Лорд Феллоуз також заперечував заяви власника Harrods Мохамеда Аль Файєда про те, що він брав участь у змові з метою вбивства його сина Доді та Діани.

У подальшому житті він залишався додатковим радником Єлизавети II до її смерті у вересні 2022 року. Його зіграв актор Ендрю Хевілл у серіалі Netflix "Корона".

Нагадаємо, відмова принца Гаррі привезти родину до Великої Британії може засмутити короля.