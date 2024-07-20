Не хватает на еду — сын Мадонны рассказал о самостоятельной жизни

Певица Мадонна с сыном Дэвидом Банда. Фото: instagram.com/madonna/

Сын Мадонны, Дэвид Банда, рассказал, что он живет скромной жизнью в Нью-Йорке. Он спокойно относится к самостоятельному быту: от продажи уроков игры на гитаре и заканчивая поиском пищи из-за нехватки денег.

Об этом пишет Daily Mail.

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18-летний музыкант, встречающийся с моделью Марией Атуэстой, переехал из дома своей матери и сейчас живет в Бронксе. Говоря о плюсах и минусах самостоятельной жизни, Банда высказался: "Мне это нравится. Я не одинок, у меня есть моя девушка. Но мне это нравится. Приятно чувствовать, что сейчас в девять вечера, я голоден и понимаю, что у меня не хватает денег, чтобы найти еду и убрать мусор. Весело быть молодым".

Певица Мадонна с сыном Дэвидом Банда. Фото: instagram.com/madonna/

Чтобы заработать дополнительные средства, Дэвид, в частности, дает уроки игры на гитаре в Интернете, а будущие студенты могут заказывать уроки с его главной страницы в Instagram, которая имеет почти 52 тысячи подписчиков.

В частности, гитарист присоединился к Мадонне, состояние которой составляет около 600 миллионов долларов, в ее туре, завершившемся в мае бесплатным концертом в Рио-де-Жанейро.

Он играл на гитаре на живых концертах. Еще в 2022 году певица высказывалась о Дэвиде во время выступления в The Tonight Show With Jimmy Fallon.

"Он сейчас тоже занимается музыкой", — сказала артистка.

Мадонна рассказала о взглядах своего сына на моду.

"Он наденет любой наряд и будет выглядеть роскошно. Это действительно раздражает. Он носит мою одежду и выглядит в ней лучше", — рассказала Мадонна.

Во время разговора с британским Vogue в 2019 году она также сказала о Банде: "Он тот, с кем у меня больше всего общего. У него больше моей ДНК, чем у кого-либо из моих детей".

Ранее Мадонна высказалась о семье:

"Я считаю, чему мои дети больше всего научились в этом году во время репетиций и выступлений: если ты хочешь следовать своим мечтам, тебе нужно упорно работать над ними. И если все они выберут что-то другое позже в жизни, они никогда не забудут этот год крови, пота и слез. Я тоже", — сказала звезда.

Кроме Банда, Мадонна является матерью 27-летней Лурдес Леон, которую она родила от Карлоса Леона, а также 23-летнего сына Рокко, которого она воспитывает от брака с Гаем Ричи.

Она также усыновила Дэвида, Мерси, и близнецов Стеллу и Эстер.

Согласно The Sun, Банда также подтвердил, что у его матери новый роман во время прямого эфира в Instagram, но не назвал таинственного мужчину, с которым она встречается.

Напомним, Шон Пенн признался, применял ли насилие к Мадонне.