Музикант Айрес Сасакі помер на сцені — деталі інциденту

Не витримав обіймів фанатки — у Бразилії помер рокер
Бразильський рокер Айрес Сасакі помер просто під час концерту. За попередніми даними, інцидент стався через мокрий одяг фанатки, яка його обійняла.
Про це пише The Sun.
Інцидент під час концерту в Бразилії
Співак майже миттєво помер під час виступу через те, що його вдарило струмом. Інцидент стався в Салінополісі (Бразилія). Поліція розслідує причини його смерті, але не розголошує жодних подробиць. За свідченнями очевидців, артист помер після того, як спустився обійнятися зі своєю фанаткою. У дівчини був мокрий одяг і музикант вологою ногою доторкнувся до одного із кабелів.
Поза сценою, Сасакі працював архітектором і містобудівником. У нього залишилася дружина Маріанна, з якою він одружився 11 місяців тому.
Нагадаємо, від ускладнень цукрового діабету пішла з життя зірка легендарної стрічки Стенлі Кубрика "Сяйво". А також померла зірка культового серіалу "Зачаровані" Шеннен Догерті. Акторка з 2015 року боролося з онкологією, однак хвороба виявилася сильнішою.
Читайте Новини.LIVE!