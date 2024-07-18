Музикант Айрес Сасакі помер на сцені — деталі інциденту

Бразильський музикант Айрес Сасакі. Фото: instagram.com/sasaki.cantor/

Бразильський рокер Айрес Сасакі помер просто під час концерту. За попередніми даними, інцидент стався через мокрий одяг фанатки, яка його обійняла.

Про це пише The Sun.

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Співак майже миттєво помер під час виступу через те, що його вдарило струмом. Інцидент стався в Салінополісі (Бразилія). Поліція розслідує причини його смерті, але не розголошує жодних подробиць. За свідченнями очевидців, артист помер після того, як спустився обійнятися зі своєю фанаткою. У дівчини був мокрий одяг і музикант вологою ногою доторкнувся до одного із кабелів.

Поза сценою, Сасакі працював архітектором і містобудівником. У нього залишилася дружина Маріанна, з якою він одружився 11 місяців тому.

Бразильський музикант Айрес Сасакі помер через нещасний випадок. Фото: instagram.com/sasaki.cantor/

Бразильський музикант Айрес Сасакі разом із дружиною Маріанною. Фото: instagram.com/sasaki.cantor/

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