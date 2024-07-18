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Не витримав обіймів фанатки — у Бразилії помер рокер

18 липня 2024 13:34
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Музикант Айрес Сасакі помер на сцені — деталі інциденту
Бразильський музикант Айрес Сасакі. Фото: instagram.com/sasaki.cantor/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Бразильський рокер Айрес Сасакі помер просто під час концерту. За попередніми даними, інцидент стався через мокрий одяг фанатки, яка його обійняла.

Про це пише The Sun.

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Інцидент під час концерту в Бразилії

Співак майже миттєво помер під час виступу через те, що його вдарило струмом. Інцидент стався в Салінополісі (Бразилія). Поліція розслідує причини його смерті, але не розголошує жодних подробиць. За свідченнями очевидців, артист помер після того, як спустився обійнятися зі своєю фанаткою. У дівчини був мокрий одяг і музикант вологою ногою доторкнувся до одного із кабелів.

Поза сценою, Сасакі працював архітектором і містобудівником. У нього залишилася дружина Маріанна, з якою він одружився 11 місяців тому.

Не витримав обіймів фанатки — у Бразилії помер рокер - фото 1
Бразильський музикант Айрес Сасакі помер через нещасний випадок. Фото: instagram.com/sasaki.cantor/
Не витримав обіймів фанатки — у Бразилії помер рокер - фото 2
Бразильський музикант Айрес Сасакі разом із дружиною Маріанною. Фото: instagram.com/sasaki.cantor/

Нагадаємо, від ускладнень цукрового діабету пішла з життя зірка легендарної стрічки Стенлі Кубрика "Сяйво". А також померла зірка культового серіалу "Зачаровані" Шеннен Догерті. Акторка з 2015 року боролося з онкологією, однак хвороба виявилася сильнішою.

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