Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка культового серіалу "Альф" помер за жахливих обставин arrow

Зірка культового серіалу "Альф" помер за жахливих обставин

11 липня 2024 08:30
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Серіал "Альф" зірковий актор помер за жахливих обставин
Кадр з серіалу "Альф". Фото: dailymail.co.uk
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актор Бенджі Грегорі, відомий своєю роллю в ситкомі "Альф", трагічно загинув у віці 46 років. Грегорі, який зіграв Браяна Таннера в культовому ситкомі 1980-х років, який виходив у 1986-1990 роках, був знайдений мертвим у своїй машині разом зі своїм собакою Хансом на парковці банку в Пеорії, штат Арізона.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Тепловий удар став причиною смерті

Сестра Грегорі, Ребекка, розповіла, що актор страждав від депресії, біполярного розладу та мав розлад сну, який "часто не давав йому спати по кілька діб". Однак його близькі вважають, що 12 червня він пішов у банк, і заснув у своїй машині, померши від теплового удару. Офіс медичної експертизи округу Марікопа поки не встановив причину смерті.

 

Актор Бенджі Грегорі
Актор Бенджі Грегорі. Фото: dailymail.co.uk

 

Актор Бенджі Грегорі у серіалі
Актор Бенджі Грегорі у серіалі. Фото: dailymail.co.uk

 

Серіал "Альф" тривав чотири сезони і був в ефірі з 22 вересня 1986 року по 24 березня 1990 року. У ньому також зіграли Макс Райт, Енн Шедін і Андреа Елсон.

Сюжет ситкому NBC обертався навколо сім’ї Таннер, сім’ї середнього класу з передмістя, яка проживає в районі долини Сан-Фернандо в Каліфорнії, яка познайомилася із Альфом і після того, як він приземлився у їхньому гаражі. Серіал показує, як родина Таннер робить усе можливе, щоб приховати прибульця від сусідів та державних установ.

Грегорі було лише вісім років, коли він знявся у "Альфі". Грегорі народився у Лос-Анджелесі у 1978 році - разом зі своїм батьком, дядьком і сестрою, які також були акторами. Його ролі були у проєктах Fantastic Max, The A-Team, T.J. Хукер і Сутінкова зона. Він кілька разів з'являвся в телевізійному ситкомі Punky Brewster, граючи сироту на ім'я Деш і знявся в художньому фільмі Jumpin' Jack Flash. У 2003 році Грегорі залишив акторську діяльність і пішов на службу у ВМС США.

 

Актор Бенджі Грегорі у дорослому війці
Актор Бенджі Грегорі у дорослому віці. Фото: dailymail.co.uk

 

Він отримав звільнення з медичної причини в 2005 році.

Нагадаємо, Едді Мерфі уявив власний похорон. А раніше ми писали, що помер продюсер культових фільмів.

трагедія смерть серіал закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців