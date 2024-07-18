Музыкант Айрес Сасаки скончался на сцене - детали инцидента

Бразильский музыкант Айрес Сасаки. Фото: instagram.com/sasaki.cantor/

Бразильский рокер Айрес Сасаки скончался прямо во время концерта. По предварительным данным, инцидент произошел из-за мокрой одежды фанатки, которая его обняла.

Об этом пишет The Sun.

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Певец почти мгновенно умер во время выступления из-за удара током. Инцидент произошел в Салинополисе (Бразилия). Полиция расследует причины его смерти, но не разглашает никаких подробностей. По данным очевидцев, артист скончался после того, как спустился обняться со своей фанаткой. У девушки была мокрая одежда и музыкант влажной ногой прикоснулся к одному из кабелей.

Вне сцены, Сасаки работал архитектором и градостроителем. У него осталась жена Марианна, на которой он женился 11 месяцев назад.

Бразильский музыкант Айрес Сасаки умер из-за несчастного случая. Фото: instagram.com/sasaki.cantor/

Бразильский музыкант Айрес Сасаки вместе с супругой Марианной. Фото: instagram.com/sasaki.cantor/

Напомним, от осложнений сахарного диабета ушла из жизни звезда легендарной ленты Стэнли Кубрика "Сяйво". А также умерла звезда культового сериала "Зачарованные" Шеннен Догерти. Актриса с 2015 года боролась с онкологией, однако болезнь оказалась сильнее.