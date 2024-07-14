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Померла зірка культового серіалу "Зачаровані" Шеннен Догерті

14 липня 2024 16:40
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Зірка "Беверлі-Хіллз" та "Зачарованих" пішла з життя — що відомо
Американська акторка Шеннен Догерті. Фото: instagram.com/theshando/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома американська акторка Шеннен Догерті, відома своїми ролями в шалено популярному серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210" та у фентезі "Зачаровані", пішла з життя. Зірка вела боротьбу із онкологією із 2015 року.

Про це пише People.

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"З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла свою битву з раком після багатьох років боротьби з хворобою", — підтвердила її смерть публіцист Догерті Леслі Слоан в ексклюзивній заяві для видання PEOPLE.

Догерті здобула популярність у 1990 році роллю запальної  брюнетки Бренди Волш у серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210", який став справжнім хітом.

Від онкології померла Шеннен Догерті
Шеннен Догерті в серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210". Фото: Courtesy

Згодом Догерті знайшла себе в серіалі "Зачаровані" —  фентезі-драмі про трьох сестер, які є відьмами та об'єднавшись, ведуть боротьбу зі злом. Вона зіграла найстаршу з трьох сестер, Прю Геллівелл, разом з Алісою Мілано та Холлі Марі Комбс. 

Рак забрав життя зірки "Зачарованих" Шеннен Догерті
Шеннен Догерті, Аліса Мілано та Холлі Марі Комбс. Фото: Spelling Television 

У лютому 2015 року Догерті діагностували рак молочної залози. Через пару років боротьби із онкологією вона змогла вийти в ремісію.

В 2019 році смертельна хвороба знову її "наздогнала". У червні 2023 року зірка "Зачарованих" зізналася, що лікарі знайшли метастази у її мозку.

Нагадаємо, ексчоловік Догерті зраджував їй з іншими і вона дізналась про це перед операцією. Також акторка нещодавно заявила, що підготувалась до своєї смерті.

смерть рак Шеннен Доерті закордонні зірки онкологія

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