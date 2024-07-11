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Умерла звезда ленты Стенли Кубрика "Сияние"

11 июля 2024 19:29
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Умерла актриса Шелли Дюваль — причина смерти звезды
Американская актриса Шелли Дюваль. Фото: Warner Bros Film
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Из жизни ушла американская актриса и звезда фильмов "Сияние", "Энни Холл" и "Папай" Шелли Дюваль. Ей было 75 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

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Что стало причиной смерти актрисы Шелли Дюваль

Любимый актрисы Дэн Гилрой сообщил, что Дюваль скончалась во сне от осложнений сахарного диабета в своем доме в Бланко, штат Техас.

Ее самой известной ролью стала Венди — жена ужасающего менеджера отеля Джека Николсона, орудующего топором, в фильме ужасов Стэнли Кубрика "Сияние" 1977 года. Она неоднократно признавалась, что съемки были для нее настоящим испытанием.

Съемки "Сияния" продолжались больше года, и в течение всего этого времени легендарно требовательный режиссер Стэнли Кубрик доводил Дюваль до предела. Некоторые из ее сцен в "Сиянии" снимались за более чем 100 дублей, а сцена с бейсболом попала в Книгу рекордов Гиннеса — за наибольшее количество дублей сцены с диалогом.

Умершая актриса Шелли Дюваль
Американская актриса Шелли Дюваль. Фото: Warner Bros Film
Причина смерти звезды "Сяйва" Шелли Дюваль
Американская актриса Шелли Дюваль. Фото: Warner Bros Film

"Мне приходилось плакать по 12 часов в сутки, целыми днями, последние девять месяцев подряд, пять или шесть дней в неделю", — вспоминала ранее она в интервью.

Звезда покинула актерскую карьеру в 2002 году.

Напомним, Эдди Мерфи вообразил собственные похороны. А раньше мы писали, что скончался продюсер культовых фильмов.

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