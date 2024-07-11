Умерла актриса Шелли Дюваль — причина смерти звезды

Умерла звезда ленты Стенли Кубрика "Сияние"
Из жизни ушла американская актриса и звезда фильмов "Сияние", "Энни Холл" и "Папай" Шелли Дюваль. Ей было 75 лет.
Об этом сообщает The Guardian.
Что стало причиной смерти актрисы Шелли Дюваль
Любимый актрисы Дэн Гилрой сообщил, что Дюваль скончалась во сне от осложнений сахарного диабета в своем доме в Бланко, штат Техас.
Ее самой известной ролью стала Венди — жена ужасающего менеджера отеля Джека Николсона, орудующего топором, в фильме ужасов Стэнли Кубрика "Сияние" 1977 года. Она неоднократно признавалась, что съемки были для нее настоящим испытанием.
Съемки "Сияния" продолжались больше года, и в течение всего этого времени легендарно требовательный режиссер Стэнли Кубрик доводил Дюваль до предела. Некоторые из ее сцен в "Сиянии" снимались за более чем 100 дублей, а сцена с бейсболом попала в Книгу рекордов Гиннеса — за наибольшее количество дублей сцены с диалогом.
"Мне приходилось плакать по 12 часов в сутки, целыми днями, последние девять месяцев подряд, пять или шесть дней в неделю", — вспоминала ранее она в интервью.
Звезда покинула актерскую карьеру в 2002 году.
Напомним, Эдди Мерфи вообразил собственные похороны. А раньше мы писали, что скончался продюсер культовых фильмов.
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