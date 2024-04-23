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Не узнать — Энн Хэтэуэй в андрогинном образе украсила обложку глянца

23 апреля 2024 14:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Не узнать - Энн Хэтэуэй в андрогинном образе украсила обложку глянца
Актриса Энн Хэтэуэй. Фото: издание V
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Энн Хэтэуэй снялась для журнала V V148 лето 2024 года. Оскароносная актриса примерила женский и мужской образ в яркой фотосессии.

Об этом пишет издание V.

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Она выбрала наряд из коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda, а  также Maison Margiela Artisanal. На одной серии фотографий она примеряет платья, подчеркивающие ее фигуру, добавив туфли на высоком каблуке, лежа в ванной и на раскладном диване. На другой серии снимков выглядит более андрогинно в стильной белой рубашке и черных брюках.

 

Актриса Энн Хэтэуэй. Фото: издание V
Актриса Энн Хэтэуэй. Фото: издание V

 

Актриса Энн Хэтэуэй. Фото: издание V
Актриса Энн Хэтэуэй. Фото: издание V

 

Актриса Энн Хэтэуэй. Фото: издание V
Актриса Энн Хэтэуэй. Фото: издание V

 

Актриса Энн Хэтэуэй. Фото: издание V
Актриса Энн Хэтэуэй. Фото: издание V

 

Актриса Энн Хэтэуэй. Фото: издание V
Актриса Энн Хэтэуэй. Фото: издание V

 

Актриса Энн Хэтэуэй. Фото: издание V
Актриса Энн Хэтэуэй. Фото: издание V

В своем интервью рассказала о том, увидят ли свет "Дневники принцессы 3", а также коснулась того, выйдет ли вторлй фильм "Дьявол носит Prada".

"Пока нечего объявлять. Но мы работаем", — поделился Энн о "дневниках".

Что касается выхода "Дьявол носит Prada 2", она сказала: "Думаю, что нет".

Ее новый фильм — "Идея о тебе" о женщине лет 40, которая заводит роман с поп-певцом в возрасте 20 лет.

Напомним, Меган Маркл снялась с коллегой из "Форс-мажоров". А Натали Портман поразила откровенной фотосессией.

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