Маникюр Гейли Бибер и Кайли Дженнер – главные тренды маникюра на лето 2024

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Звездный мастер маникюра Зола Ганзоригт поделилась несколькими милыми и стильными дизайнами, котрые создала на ногтях моделей Хейли Бибер и Кайли Дженнер. Знаменитости любят добавить немного яркости в классические цвета.

Соответствующие фото специалист разместила на своей странице в Instagram.

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По словам Ганзоригт, Хейли Бибер любит нюдовые цвета, однако этим жарким летом модель решила добавить своему стилю ярких элементов. Ее прозрачные ноготки украшают крошечные изображения моркови, вишен и кукурузы, а также других красочных фруктов и овощей.

Маникюр Гейли Бибер. Фото: instagram.com/nailsbyzola/

Маникюр Гейли Бибер. Фото: instagram.com/nailsbyzola/

Кайли Дженнер этим летом выбрала желтый французский маникюр с крошечными жителями летнего сада. На видео, опубликованных мастером, модель кичится свеженькими ноготками с насекомыми, улитками и даже червячком.

На маникюр к Ганзоригт ходят многие знаменитости и очень часто ее работы становятся трендовыми. В частности, в 2022 году она создала знаменитый маникюр Бибер "глазированный пончик", который стал вирусным после того, как модель дебютировала с радужным белоснежным маникюром на Met Gala того же года.

Маникюр Хейли Бибер "глазированный пончик". Фото: instagram.com/haileybieber/

Напомним, мы рассказывали, что бывшего Кайли Дженнер арестовала полиция за пьяный дебош. А также мы показали самые соблазнительные образы беременной Гейли Бибер.