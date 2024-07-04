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Нейл-мастер Хейли Бибер и Кайли Дженнер показала самый трендовый маникюр этого лета

4 июля 2024 21:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Маникюр Гейли Бибер и Кайли Дженнер – главные тренды маникюра на лето 2024
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Звездный мастер маникюра Зола Ганзоригт поделилась несколькими милыми и стильными дизайнами, котрые создала на ногтях моделей Хейли Бибер и Кайли Дженнер. Знаменитости любят добавить немного яркости в классические цвета.

Соответствующие фото специалист разместила на своей странице в Instagram.

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По словам Ганзоригт, Хейли Бибер любит нюдовые цвета, однако этим жарким летом модель решила добавить своему стилю ярких элементов. Ее прозрачные ноготки украшают крошечные изображения моркови, вишен и кукурузы, а также других красочных фруктов и овощей.

Нейл-мастер Гейли Бибер и Кайли Дженнер показала самый трендовый маникюр этим летом - фото 1
Маникюр Гейли Бибер. Фото: instagram.com/nailsbyzola/
Нейл-мастер Гейли Бибер и Кайли Дженнер показала самый трендовый маникюр этим летом - фото 2
Маникюр Гейли Бибер. Фото: instagram.com/nailsbyzola/

Кайли Дженнер этим летом выбрала желтый французский маникюр с крошечными жителями летнего сада. На видео, опубликованных мастером, модель кичится свеженькими ноготками с насекомыми, улитками и даже червячком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Zola Ganzorigt (@nailsbyzola)

На маникюр к Ганзоригт ходят многие знаменитости и очень часто ее работы становятся трендовыми. В частности, в 2022 году она создала знаменитый маникюр Бибер "глазированный пончик", который стал вирусным после того, как модель дебютировала с радужным белоснежным маникюром на Met Gala того же года.

Нейл-мастер Гейли Бибер и Кайли Дженнер показала самый трендовый маникюр этим летом - фото 3
Маникюр Хейли Бибер "глазированный пончик". Фото: instagram.com/haileybieber/

Напомним, мы рассказывали, что бывшего Кайли Дженнер арестовала полиция за пьяный дебош. А также мы показали самые соблазнительные образы беременной Гейли Бибер.

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