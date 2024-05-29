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Нехаризматичный Ромео — критики разнесли новую роль жениха Зендеи

29 мая 2024 14:31
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Нехаризматичный Ромео — критики разнесли вверх новую роль жениха Зендеи
Актер Том Холланд. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Возвращение актера Тома Холланда на сцену Вест-Энда в "Ромео и Джульетте" разделило критиков после премьеры в театре герцога Йоркского. 27-летняя звезда Marvel, которого один из рецензентов назвал "нехаризматичным" вместе с Франческой Амевуд-Риверс сыграли возлюбленных в современной постановке, срежиссированной театральным мастером Джейми Ллойдом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Некоторые назвали игру актера "завораживающей", а другие назвали работу звезды "мертвой", однако Франческа, которая была партнершей Тома, в роли Джульетты была названа "спасительницей" пьесы. Это произошло после того, как актриса получила "шквал ужасающих расовых оскорблений" после объявления ее кастинга в апреле.

Актер Том Холланд и Амевуда Риверс
Актер Том Холланд и Амевуда Риверс. Фото: dailymail.co.uk/

Хью Монтгомери с Би-Би-Си написал в своей рецензии: "Том имеет определенное присутствие на сцене, но имеет привычку воспроизводить одну эмоцию за раз, вместо того чтобы делать своего Ромео убедительно психологически завершенным, и ближе к концу это сводится в ворчание, недовольство, эмоциональная нежность Ромео почти забыта. Амевуда-Риверс, напротив, выходит за рамки своего мрачного окружения и является настоящим спасением". 

Патрик Маримон из Daily Mail дал пьесе четыре звезды, сказав, что Том приковал зрителей к действу.

"Хотя лучше всего ему удаюется спокойные, застенчивые улыбки, которыми он одаривает свою возлюбленную. Франческа Амевуда-Риверс хорошо держится, как Джульетта", — пишет критик.

Нил Нормал из "Экспресс" назвал шоу "абсолютным балаганством" в своем резком обзоре с одной звездой.

 

Актер Том Холланд
Актер Том Холланд. Фото: dailymail.co.uk/

"Как Ромео, Том Холланд — это зона, свободная от харизмы. Хотя это может быть правильной комбинацией для Питера Паркера/Человека-паука, Ромео остается фоновым персонажем", — говорится в обзоре.

Между тем Арифа Акбар из The Guardian написала: "Холланд и Амевуда-Риверс идеально подобраны, пронизаны неуклюже прохладной подростковой энергией, она сочетает невинность и уличную жестокость. Химия бесспорно есть, даже если она кажется умышленно сдержанной в постановке Джейми Ллойда, обладающая всеми его театральными чертами: привлекательными визуальными эффектами, мрачным гламуром и тяжелой атмосферой".

Деметриус Паттерсон из The Hollywood Reporter писал: "В основном Ромео Холланда — сдержанный, плаксивый, уязвимый, невозмутимый. Трудно понять, почему Джульетта пошла на столько ради него. Хотя Холланд действительно демонстрирует свою щенковую миловидность, и отшлифованное телосложение Человека-паука, он, безусловно, имеет в себе лучшего Ромео, чем этот".

Критик Фиона Маунтфорд сказала, что поклонники Тома Холланда могут пожалеть, что потратили 275 фунтов стерлингов за билет.

В отличие от этого The Telegraph поставил пять звезд, назвав пьесу "завораживающей" и "постановкой, которую можно увидеть раз в поколении".

Доминик Кавендиш пишет: "Амевуда-Риверс — это огромная находка, она и сдержанна, застенчива вызывающе страстна. Но глаза неизбежно приковывают к Холланду — мышцам, бицепсам, но в то же время болезненно нежной уязвимости".

Напомним, Зендея сказала, видит ли себя замужем за Томом Холландом. А раньше мы писали, чем покорила Зендея Тома Холланда.

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