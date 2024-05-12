О чем поет победитель Евровидения Nemo — перевод

Певец Nemo. Фото: пресс-служба конкурса

На 68 Международном песенном конкурсе Евровидения-2024, который проходил в шведском городе Мальмё, победу одержал представитель Швейцарии Nemo. По рейтингам букмекеров, артист занимал третье место.

Новости.LIVE расскажут, о чем поет артист.

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Перевод песни The Code

По словам артиста, конкурсная песня раскрывает его осознание небинарной идентичности. Nemo признался, что композиция дает ему ощущение "свободы" и возможность "отстаивать все ЛГБТ+ сообщество" на международной арене. Артист поет о пути понимания собственной автентичности.

Перевод песни Nemo — The Code

Поздравляю на шоу, знайте все

Что я закончил играть в эту игру и сорвал цепи

Лучше приготовься, потому что я наполню новую чашу

Своей свободой, правдой и убеждениями, пей до дна, мой друг

А-а-а-а, а-а-а-ах

Это история моего тернистого пути

***

Я, Я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь

Я сломали этот код, уоа-а-а

Как вымерший моллюск, я отдался времени

Теперь я нашли рай

Я сломали этот код, уоа-а-а

***

Ну а теперь, расскажу тебе басню о жизни

О добре и зле, держись крепче

Кто решает что такое плохо, а кто – что такое хорошо?

Все в балансе, это весь свет

У меня так многое в голове, я не могли заснуть всю ночь

Меня это так коснуло, взволновало

Это больше меня

А-а-а-ах

Позволь попробовать взлеты и падения

А-а-а-ах

Позволь почувствовать адский страх

Это история моего тернистого пути

***

Я, Я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь

Я сломали этот код, уоа-а-а

Как вымерший моллюск, я отдался времени

Теперь я нашли рай

Я сломали этот код, уоа-а-а

***

Где-то между 0 и 1

Там нашли свое небесное царство на земле

Мое сердце бьется как

Где-то между 0 и 1

Там нашли свое небесное царство на земле

Мое сердце вырывается из груди

Напомним, израильскую певицу добавили в базу "Миротворец" — причины. Также Нидерланды "выбросили" из Евровидения перед финалом из-за конфликта с кулисами.