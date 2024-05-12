О чем поет победитель Евровидения Nemo — перевод

Nemo победил на Евровидении-2024 — текст и перевод песни "The Code"
На 68 Международном песенном конкурсе Евровидения-2024, который проходил в шведском городе Мальмё, победу одержал представитель Швейцарии Nemo. По рейтингам букмекеров, артист занимал третье место.
Новости.LIVE расскажут, о чем поет артист.
Перевод песни The Code
По словам артиста, конкурсная песня раскрывает его осознание небинарной идентичности. Nemo признался, что композиция дает ему ощущение "свободы" и возможность "отстаивать все ЛГБТ+ сообщество" на международной арене. Артист поет о пути понимания собственной автентичности.
Перевод песни Nemo — The Code
Поздравляю на шоу, знайте все
Что я закончил играть в эту игру и сорвал цепи
Лучше приготовься, потому что я наполню новую чашу
Своей свободой, правдой и убеждениями, пей до дна, мой друг
А-а-а-а, а-а-а-ах
Это история моего тернистого пути
***
Я, Я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь
Я сломали этот код, уоа-а-а
Как вымерший моллюск, я отдался времени
Теперь я нашли рай
Я сломали этот код, уоа-а-а
***
Ну а теперь, расскажу тебе басню о жизни
О добре и зле, держись крепче
Кто решает что такое плохо, а кто – что такое хорошо?
Все в балансе, это весь свет
У меня так многое в голове, я не могли заснуть всю ночь
Меня это так коснуло, взволновало
Это больше меня
А-а-а-ах
Позволь попробовать взлеты и падения
А-а-а-ах
Позволь почувствовать адский страх
Это история моего тернистого пути
***
Я, Я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь
Я сломали этот код, уоа-а-а
Как вымерший моллюск, я отдался времени
Теперь я нашли рай
Я сломали этот код, уоа-а-а
***
Где-то между 0 и 1
Там нашли свое небесное царство на земле
Мое сердце бьется как
Где-то между 0 и 1
Там нашли свое небесное царство на земле
Мое сердце вырывается из груди
Напомним, израильскую певицу добавили в базу "Миротворец" — причины. Также Нидерланды "выбросили" из Евровидения перед финалом из-за конфликта с кулисами.
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