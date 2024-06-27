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Ненавиджу всім серцем — Притула показав, як росіяни псують культурні пам'ятки в Криму

27 червня 2024 19:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Притула пояснив, як росіяни нищать нашу культуру та історію — деталі
Український ведучий та волонтер Сергій Притула. Фото: instagram.com/siriy_ua/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Український телеведучий, актор і засновник благодійного фонду Сергій Притула показав українцям, як росіяни знищили Херсонес Таврійський у анексованому Севастополі. Громадський діяч також поділився своєю заповітною мрією.

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

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Волонтер поділився із своїми підписниками фото, на якому росіяни забудовують бетонними плитами античне місто Херсонес Таврійський. На місці історичної пам'ятки, яка занесена до списку ЮНЕСКО спорудили новий, відкритий амфітеатр. Усі цінні речі — фрески, посуд, та ікони вони розвезли по російським музеям.

Притула пояснив, що росіяни так вчиняють із нашими історичними пам'ятками з радянських часів. Завдяки ним, окупанти показують "усю велич російської культури".

"Це вже було, так само вони себе поводили в часи радянської окупації. Все красиве та цінне їхало в Трєтьяковську  галерею та в Ермітаж, куди потім водили на екскурсії іноземців, і вони милувалися великою російською культурою. А коли приїжджали до Києва, бачили в наших музеях досить скромні колекції", — обурився волонтер.

Ненавиджу всім серцем — Притула показав, як росіяни псують культурні пам'ятки в Криму - фото 1
Зруйнований окупантами Херсонес Таврійський. Фото: скриншот Telegram

Притула мріє про те, щоб ми змогли повернути все награбоване росіянами, а наші бульдозери розчищали вулиці українського Криму від всього, що вони встигли набудувати.

"Це росія і її стиль. І це одна з багатьох причин, чому я її ненавиджу всім серцем. Я хочу бачити цю імперію в руїнах, в попелі. Я хочу бачити, як ми забиратимемо з музеїв Москви та Пітєра те, що по праву наше. Я хочу бачити, як бульдозер розчищатиме наш Крим від імперських халуп", — додав він.

Нагадаємо, колега Притули зізнався, що волонтер доволі закрита особистість. А Притула розповів, як він насправді планував піти з телебачення.

Крим
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Сергій Притула
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волонтерство

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