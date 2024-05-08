Актор Володимир Жогло зізнався, чи дружить із Сергієм Притулою

Український гуморист Володимир Жогло на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український гуморист Володимир Жогло чесно розповів про стосунки з волонтером Сергієм Притулою. Актор шоу "Вар’яти" зізнався, чи спілкується він зараз зі своїм колегою по сцені, і відверто розповів про те, яка він людина насправді.

Інтерв’ю з Володимиром Жогло оприлюднив Слава Дьомін на своєму каналі в YouTube.

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Відомий український гуморист не хоче брати відповідальність називати себе близьким другом Сергія Притули. Проте, він наголошує, що в них дуже близькі стосунки, але сам по собі волонтер є досить закритою людиною і важко відкривається іншим.

"Я би не брав на себе відповідальність називати себе його найкращим другом, і, відверто кажучи, ми дуже близькі. Він — один з моїх найкращих друзів. Він, насправді, дуже закритий, він сам для себе створив образ простого хлопаки, але він дуже важко підпускає до себе людей. І за рахунок того, що він закритий, дуже багато людей про нього видумують", — каже Володимир Жогло.

Актор Володимир Жогло на інтерв'ю у Слави Дьоміна у Львові. Фото: скриншот з YouTube

Гуморист розповів, чи спілкується він зараз зі своїм другом, і згадав одну історію, яка сталася в житті Сергія Притули, через яку Жогло вирішив його підтримати.

"Ми прожили разом величезний шмат життя, ми разом працювали, ми дуже добре дружили, ми зараз спілкуємося. Я дзвоню і кажу: "Ти маєш час говорити?" Востаннє спілкувалися буквально на днях, коли загинув керівник відділу військового напрямку фонду, а потім і військовослужбовець. Я намагався його підтримати, для Притули це був дуже сильний удар", — додає також український гуморист.

Стосунки Сергія Притули і Володимира Жогло

Український гуморист Володимир Жогло і ведучий Сергій Притула жартували разом на одній сцені понад десять років, коли брали участь у гумористичному шоу "Вар’яти". За цей час актори стали справжньої сім’єю, а багато хто з них навіть стали кумами.

Гуморист Володимир Жогло і Волонтер Сергій Притула. Фото: Instagram Володимира Жогло

Волонтер і власник Благодійного фонду дружить з гумористом вже досить багато часу. Разом вони навіть охрестили дітей своїх колег з "Вар’ятів", акторів Валентина Сергійчука та Сергія Полупана.

Актори шоу "Вар'яти" за лаштунками проєкту. Фото: Новий канал

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