Притула объяснил, как россияне уничтожают нашу культуру и историю.

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула. Фото: instagram.com/siriy_ru/

Украинский телеведущий, актер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула показал украинцам, как россияне уничтожили Херсонес Таврический в аннексированном Севастополе. Общественный деятель также поделился своей заветной мечтой.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

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Волонтер поделился со своими подписчиками фото, на котором россияне застраивают бетонными плитами античный город Херсонес Таврический. На месте исторического памятника, занесенного в список ЮНЕСКО, построили новый, открытый амфитеатр. Все ценные вещи — фрески, посуду и иконы — они развезли по русским музеям.

Притула объяснил, что россияне так поступают с нашими историческими достопримечательностями с советских времен. Благодаря им оккупанты показывают "все величие русской культуры".

"Это уже было, так же они себя вели во времена советской оккупации. Все красивое и ценное ехало в Третьяковскую галерею и в Эрмитаж, куда потом водили на экскурсии иностранцев, и они любовались великой русской культурой. А когда приезжали в Киев, видели в наших музеях довольно скромные коллекции", — возмутился волонтер.

Разрушенный оккупантами Херсонес Таврический. Фото: скриншот Telegram

Притула мечтает о том, чтобы мы смогли вернуть все награбленное россиянами, а наши бульдозеры расчищали улицы украинского Крыма от всего, что они успели настроить.

"Это россия и ее стиль. И это одна из многих причин, почему я ее ненавижу всем сердцем. Я хочу видеть эту империю в руинах, в пепле. Я хочу видеть, как мы будем забирать из музеев Москвы и Питера то, что по праву наше. Я хочу видеть, как бульдозер будет расчищать наш Крым от имперских халуп", — добавил он.

Напомним, коллега Притулы признался, что волонтер довольно закрытая личность. А Притула рассказал, как он на самом деле планировал уйти с телевидения.