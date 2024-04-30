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Неожиданное признание — Энн Хэтэуэй отметила пятилетие трезвости

30 апреля 2024 09:15
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Неожиданное признание - Энн Хэтэуэй отметила пятилетие трезвости
Актриса Энн Хэтэуэй. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американская актриса Энн Хэтэуэй впервые поделилась, что потеряла интерес к алкоголю после тяжелого похмелья в 2018 году. Сейчас она пять лет трезвая.

Об этом пишет CNN.

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Актриса впервые поделилась своим решением отказаться от алкоголя во время выступления на "Шоу Эллен ДеДженерес", объяснив, что тогда она хочет быть полностью свободной для своего маленького сына. В новом интервью The New York Times Хэтэуэй рассказала о своем здоровье и о том, что ей за сорок.

 

Актриса Энн Хэтэуэй призналась, что отказалась от алкоголя
Актриса Энн Хэтэуэй. Фото: Reuters

"Есть так много других вещей, которые я считаю вехами. Обычно я не говорю об этом, но я уже больше пяти лет не употребляю алкоголь. Для меня это веха. Сорок кажется подарком. Дело в том, что я не решаюсь называть это "средним возрастом" просто потому, что меня может сбить машина сегодня. Мы не знаем, средний ли это возраст. Мы ничего не знаем", — сказала звезда.

В своем интервью рассказала о том, могут ли выйти "Дневники принцессы 3", а также коснулась того, увидит ли свет новый фильм "Дьявол носит Prada".

"Пока нечего объявлять. Но мы работаем", — поделилась Энн о "Дневниках".

Что касается работы над "Дьявол носит Prada 2", она сказала: "Видимо, нет".

Ее новый фильм — "Идея о тебе" о женщине лет 40, которая заводит роман с поп-певцом в возрасте 20 лет.

Напомним, Энн Хэтэуэй снялась для глянца. А ранее экс-невеста Владимира Кличко рассказала о зависимости в прошлом.

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