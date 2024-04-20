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Неожиданно — Меган Маркл устроила фотосессию с коллегой из "Форс-мажоров"

20 апреля 2024 08:56
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Неожиданно - Меган Маркл устроила фотосессию с коллегой из "Форс-мажоров"
Герцогиня Сассекская Меган Маркл с подругой. Фото: Alliance of Moms
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Меган Маркл вместе с коллегой и из сериала "Форс-мажоры" Эбигейл Спенсер снялась для кампании благотворительной организации своей подруги Келли Зайфен "Альянс матерей" в канун Дня матери. На кадрах Меган и ее подруги позируют в футболках с надписью "Люби как мать".

Об этом пишет Daily Mail.

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Все деньги от продажи футболок будут направлены на нужды организации, которая поддерживает молодых матерей, в частности, образование. Сама Меган ранее запустила новый лайфстайл-бренд American Riviera Orchard, продающий товары для дома. Недавно она представила первый товар: клубничное варенье.

 

Герцогиня Сассекская Меган Маркл с подругой. Фото: Alliance of Moms
Герцогиня Сассекская Меган Маркл с подругой. Фото: Alliance of Moms

 

Герцогиня Сассекская Меган Маркл с подругами. Фото: Alliance of Moms
Герцогиня Сассекская Меган Маркл с подругами. Фото: Alliance of Moms

 

Герцогиня Сассекская Меган Маркл с подругами. Фото: Alliance of Moms
Герцогиня Сассекская Меган Маркл с подругами. Фото: Alliance of Moms

Недавно стало известно, что ее супруг, принц Гарри, поссорившийся с членами своей семьи, официально сменил место жительства: теперь вместо Великобритании он указывает США. В сети такое решение принца Гарри осудили: многие считали, что это неблагодарность Великобритании, другие отметили, что таким поступком он окончательно разорвал связи с семьей и надежды на их примирение больше нет.

Ранее королевские инсайдеры утверждали, что принц Гарри готов поддержать свою семью на фоне болезни короля Карла и принцессы Уэльской Кейт Миддлтон: у них обоих обнаружили рак, в связи с чем королевские обязанности сейчас легли на плечи принца Уильяма. Принц Уильям считает, что брату, который публично рассказал о проблемах в отношениях с родственниками, доверять нельзя.

Меган Маркл
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