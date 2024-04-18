Принц Гаррі нарешті визначився із країною-домівкою
Невдовзі після того, як вони з Меган Маркл оголосили про рішення залишити королівські обов’язки у 2020 році, герцог Сассекський принц Гаррі заявив на благодійному заході: "Велика Британія — це мій дім і місце, яке я люблю. Це ніколи не зміниться". Через чотири роки, здається, багато чого змінилося.
Про це пише Daily Mail.
Принц Гаррі назвав США своєю постійною резиденцією
ЗМІ повідомляють, що принц Гаррі оновив свої записи в США, і дав зрозуміти, що він більше не живе в Британії. У документах, опублікованих Companies House для "принца Генрі Чарльза Альберта Девіда, герцога Сассекського", зазначено, що його "новою країною/штатом, резидентом якої він є" тепер є США. Раніше вона була записана як Сполучене Королівство.
Ця зміна сталася на тлі посилення тиску на уряд президента США Джо Байдена, щоб він оприлюднив візові документи Гаррі.
Після того, як він зізнався, що вживав кокаїн у своїх мемуарах, Spare, він зіткнувся з питанням про те, як він зміг переїхати до США, де визнання вживання наркотиків може відмінити візу.
Нагадаємо, сталов відомо, що Меган Маркл заснувала лінію косметики. А відома акторка зізналася, чи дійсно Гаррі провів із нею ніч.
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