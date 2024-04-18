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Принц Гаррі нарешті визначився із країною-домівкою

18 квітня 2024 07:54
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Принц Гаррі нарешті визначився із країною-домівкою
Принц Гаррі. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Невдовзі після того, як вони з Меган Маркл оголосили про рішення залишити королівські обов’язки у 2020 році, герцог Сассекський принц Гаррі заявив на благодійному заході: "Велика Британія — це мій дім і місце, яке я люблю. Це ніколи не зміниться". Через чотири роки, здається, багато чого змінилося.

Про це пише Daily Mail.

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Принц Гаррі назвав США своєю постійною резиденцією

ЗМІ повідомляють, що принц Гаррі оновив свої записи в США, і дав зрозуміти, що він більше не живе в Британії. У документах, опублікованих Companies House для "принца Генрі Чарльза Альберта Девіда, герцога Сассекського", зазначено, що його "новою країною/штатом, резидентом якої він є" тепер є США. Раніше вона була записана як Сполучене Королівство.

 

Принц Гаррі. Фото: Reuters
Принц Гаррі. Фото: Reuters

Ця зміна сталася на тлі посилення тиску на уряд президента США Джо Байдена, щоб він оприлюднив візові документи Гаррі.

 

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Після того, як він зізнався, що вживав кокаїн у своїх мемуарах, Spare, він зіткнувся з питанням про те, як він зміг переїхати до США, де визнання вживання наркотиків може відмінити візу.

Нагадаємо, сталов відомо, що Меган Маркл заснувала лінію косметики. А відома акторка зізналася, чи дійсно Гаррі провів із нею ніч.

Великобританія
принц Гаррі
Меган Маркл
королівська родина

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